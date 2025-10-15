La Audiencia Nacional decide otra vez el futuro judicial de Felipe Benjumea por las cuentas de Abengoa

El futuro judicial de Felipe Benjumea se volverá a decidir en la Audiencia Nacional el próximo 27 de octubre. Ese es el día que ha señalado la Sala de lo Penal sección 004 para deliberar sobre el recurso presentado por la Plataforma de Afectados por ... Abengoa SA contra el sobreseimiento provisional y archivo de la querella que había presentado este colectivo por falseamiento de las cuentas y delito societario.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Ismael Moreno, ya ordenó el pasado 31 de julio el sobreseimiento provisional de la causa contra el expresidente de Abengoa y el exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, que posteriormente se extendió al equipo que auditó a la multinacional energética.

Según el auto del juez al que tuvo acceso ABC, «no existen indicios suficientes para considerar un falseamiento de información relevante, que presente una imagen distorsionada del producto financiero, lo que podría producir un engaño en el inversor e incitarle a adoptar decisiones que no habría tomado en el caso de contar con una información fiable». Los querellantes recurrieron en apelación directa y fue el pasado 9 de octubre cuando se señaló la deliberación que corresponderá al magistrado ponente Francisco Martel Rivero.

La causa se remonta a marzo de 2016 cuando se formuló la querella por parte de la mencionada plataforma de afectados, que eran titulares de obligaciones/bonos de la sociedad por un valor de casi dos millones de euros. En su acusación, los querellantes advertían de un falseamiento de las cuentas y de falsedad en las inversiones en los mercados, pues se trataba de una cotizada que en aquel momento tenía más de 50.000 accionistas.

La plataforma aportó un informe de la auditora KPMG en el que se reforzaba esta teoría asegurando que «se ha impedido a los accionistas disponer de la información necesaria sobre la verdadera situación financiera del grupo, lo que les ha ocasionado un perjuicio económico por el deterioro de valor de las acciones de la sociedad».

El juez Moreno recordó en su auto que durante la instrucción de la causa, los querellantes extendieron la acusación a los consejeros y miembros de su comisión de auditoría, entre los que se encontraba Deloitte. Durante la instrucción se aportaron numerosos informes periciales de todas las partes, llevando al juez a nombrar a los peritos independientes con el fin de elaborar un documento definitivo sobre determinadas cuestiones para determinar la existencia de delito.

Estos nuevos expertos empezaron a trabajar en febrero de 2022, analizando las cuentas de la multinacional energética y de algunas de sus filiales como Abengoa bioenergía SA y Abengoa Solar entre los ejercicios 2015 y 2016. Tras este estudio, los peritos concluyeron que «las pérdidas de 6.036 millones de euros que se cargaron como resultado del deterioro en los estados financieros consolidados del Grupo Abengoa en 2016 resultaron de la valoración a precios de venta». «Los sucesivos planes de viabilidad, junto al plan de reestructuración financiera acordado con los acreedores y homologado por el Juzgado de los Mercantil número 2 de Sevilla determinaron la decisión de parar las actividades en los segmentos de concesiones y producción industrial por falta de financiación de los proyectos», continúan las conclusiones.

Al final reconoce que «no se han encontrado evidencias de que hubiera deterioros anteriores por parte de los administradores y no se contabilizaran con anterioridad». También desmontaron los peritos independientes la acusación de que hubiera ajustes en las aportaciones de fondos internos, pues los directivos habían anunciado que no necesitaban fondos externos y luego recurrieron a una ampliación de capital. Pero ese movimiento lo atribuyen a que carecían de la capacidad crediticia frente a los bancos«.

El juez de la Audiencia Nacional recalca que «de la valoración conjunta de las múltiples diligencias practicadas, declaraciones, testificales, documentales, comisiones rogatorias y de cuanto se desprende de los informes periciales de partes obrantes en la causa, no aparece debidamente justificada la comisión de los delitos objeto de investigación».

La decisión de la sala marcará el rumbo del futuro procesal de Benjumea. Si confirma el auto del pasado verano, se dará por concluida la última causa que había contra el empresario sevillano en España. No así en Estados Unidos, donde un Tribunal de Apelaciones ha reactivado una demanda colectiva, desestimada en primera instancia en 2022, que presentó un grupo de inversores que adquirieron allí acciones de la compañía.

La mencionada demanda, según el fallo avanzado por Invertia, fue presentada por los inversores que compraron acciones depositadas en EE. UU. de Abengoa entre el 17 de octubre de 2013 y el 2 de agosto de 2015, el día antes de que la compañía solicitara una ampliación de capital. Su valor de mercado cayó unos 8.100 millones de dólares en los dos días siguientes. El motivo fue el mismo que el que esgrime la plataforma española, un posible fraude en las cuentas.

Ambos asuntos se tramitan de forma paralela, aunque la Audiencia Nacional deliberará antes sobre si el expresidente de Abengoa termina sentándose frente al juez.