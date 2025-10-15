Suscríbete a
La Audiencia Nacional decide otra vez el futuro judicial de Felipe Benjumea por las cuentas de Abengoa

La Plataforma de Afectados por Abengoa SA recurre el sobreseimiento dictado el pasado verano; Benjumea también se enfrenta a la reapertura de otro caso en Estados Unidos

El expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea
El expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea efe
Elena Martos

El futuro judicial de Felipe Benjumea se volverá a decidir en la Audiencia Nacional el próximo 27 de octubre. Ese es el día que ha señalado la Sala de lo Penal sección 004 para deliberar sobre el recurso presentado por la Plataforma de Afectados por ... Abengoa SA contra el sobreseimiento provisional y archivo de la querella que había presentado este colectivo por falseamiento de las cuentas y delito societario.

