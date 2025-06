La fusión entre BBVA y Sabadell triplicará la red de oficinas en Andalucía de la entidad resultante

La futura fusión entre BBVA y Banco Sabadell, que sigue pendiente de la aprobación definitiva por parte de las autoridades, tendrá un impacto directo en Andalucía, donde la red de oficinas de ambas entidades se verá notablemente reforzada, especialmente en las zonas rurales y de menor población.

Actualmente, BBVA cuenta con 262 oficinas en Andalucía, casi el triple que Banco Sabadell, que suma 88 sucursales en la comunidad, según datos oficiales del Banco de España a 31 de diciembre de 2024. Esta diferencia de capilaridad es aún más significativa en los municipios de menos de 10.000 habitantes, donde BBVA dispone de 13 oficinas y Sabadell no tiene presencia alguna, lo que evidencia la apuesta de BBVA por la inclusión financiera en áreas rurales.

La integración de ambas redes supondrá que los clientes de Sabadell en Andalucía pasarán a tener acceso a 350 oficinas, prácticamente cuadruplicando su cobertura actual y mejorando la atención en todo el territorio andaluz. No obstante, esta cifra se podría ver reducida, aunque mínimamente, si unas y otras oficinas están a menos de 300 metros de distancia.

Además, BBVA cuenta con una red de 20 agencias en la región, que complementan la atención presencial a los clientes, frente a la ausencia de agencias registradas por parte de Sabadell.

En el conjunto de España, la nueva entidad resultante mantendría la segunda mayor red de oficinas del sector bancario, con más de 3.000 sucursales y más de 7.000 cajeros automáticos. En Andalucía, la operación garantiza el mantenimiento de la presencia en zonas en riesgo de exclusión financiera, ya que BBVA se ha comprometido a no cerrar oficinas en municipios pequeños o en áreas donde no haya otra sucursal a menos de 300 metros, ni en códigos postales con renta per cápita baja o con poca competencia bancaria.

La operación, por tanto, no solo refuerza la posición de la nueva entidad en Andalucía, sino que también asegura una mayor cobertura y proximidad para familias, autónomos, pymes y empresas en toda la comunidad, especialmente en las áreas más despobladas y con menor acceso a servicios financieros presenciales.