La franquicia sevillana La Mar de Gambas va a concurso de acreedores

El propietario de la franquicia sevillana La Mar de Gambas ha solicitado el concurso de acreedores para esta sociedad y otras cuatro más que gestiona por una situación de insolvencia, como recoge el auto del juzgado de lo mercantil número 1 de Sevilla al ... que ha tenido acceso ABC. Se trata de Catering y Cocedero Santa Lucía, Cervecerías La Mar de Gambas, Cervecerías La Perra Gorda, Distribuciones y Depósitos de Bebidas Los Alcores y Eurosur de Cervecería; todos con domicilio social en Alcalá de Guadaíra.

El grupo hostelero que fundó en 2007 Manuel Alcerrica, inició el trámite de forma voluntaria el pasado 29 de octubre y hace sólo una semana que recibió al respuesta del juez dando curso al proceso que se gestiona de manera conjunta, acorde a la ley. Del texto judicial se desprende que la intención es continuar con la actividad, pues con la solicitud de declaración del concurso se ha presentado una propuesta vinculante para la adquisición de la unidad productiva que les pertenece. Eso significa que el acreedor o un tercero deberá asumir la obligación de continuar o de reiniciar el servicio con la unidad o unidades productivas a las que se refiera por un mínimo de tres años.

Este empresario se ha dedicado siempre al sector de la hostelería por tradición familiar, pero con sólo veinte años se estableció por su cuenta con esta idea de centrar la carta en el marisco a precios asequibles. Su primera experiencia en solitario fue en 2007 con la cervecería Santa Lucía en Alcalá y dado el éxito de público, abrió pronto otro local en Dos Hermanas. En apenas seis años disponía de una red de 17 establecimientos en la provincia e inicia el modelo de franquicia y en 2017 inició la expansión por Andalucía con una treintena de locales entre Sevilla, Cádiz y Huelva.

En ese momento decidió cambiar el nombre y crear la marca 'La Mar de Gambas' con el que se ha hecho popular. Antes de la pandemia llegó a abrir cuatro establecimientos en Madrid en zonas de primer nivel como la calle Preciados o el barrio de Salamanca y tenía planes de continuar por Málaga y el Levante. Sin embargo, la emergencia sanitaria dio al traste con aquellos planes y resintió su situación financiera.

Todo lo que se sirve en estos establecimientos lo surten las otras sociedades del grupo, entre ellas el cocedero de mariscos y las naves en las que produce el resto de platos de la carta. El empresario alcalareño dispone de instalaciones en el Polígono Parsi del municipio en el que cuenta con una línea de producción y envasado. Salvo las bebidas, todo lo demás sale de sus instalaciones.

En este tiempo también se ha aliado con otros negocios como el Tortillón, con el que inició una aventura en 2022 para diversificar la oferta y ofrecer nuevas opciones a sus clientes, pero posteriormente ambas empresas continuaron con sus respectivos modelos en solitario. Recientemente ha abierto el restaurante Malacabeza en Triana que se une al catálogo de enseñas con un aspecto más formal y otro tipo de carta. Actualmente dispone de 19 establecimientos abiertos entre propios y franquiciados, según recoge su página web, todos ubicados en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva.