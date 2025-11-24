Suscríbete a
ABC Premium

La franquicia sevillana La Mar de Gambas va a concurso de acreedores

El grupo empresarial cuenta con un cocedero de marisco y una línea de producción de platos en Alcalá

Nace El Amarre, el primer grupo de restauracion de Sevilla con estrella Michelin y dos soles Repsol

Interior de uno de los locales de La Mar de Gambas
Interior de uno de los locales de La Mar de Gambas abc
Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El propietario de la franquicia sevillana La Mar de Gambas ha solicitado el concurso de acreedores para esta sociedad y otras cuatro más que gestiona por una situación de insolvencia, como recoge el auto del juzgado de lo mercantil número 1 de Sevilla al ... que ha tenido acceso ABC. Se trata de Catering y Cocedero Santa Lucía, Cervecerías La Mar de Gambas, Cervecerías La Perra Gorda, Distribuciones y Depósitos de Bebidas Los Alcores y Eurosur de Cervecería; todos con domicilio social en Alcalá de Guadaíra.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app