Francisco Torres (Naturgy): «Sevilla tiene un 99% de saturación en su infraestructura eléctrica»

El responsable de Nueva Edificación de Nedgia, filial del grupo energético, alerta de la necesidad de buscar otras fuentes de generación como el gas

Rafael Sánchez (Endesa): «Los proyectos acaban en Francia, vivir sin redes es renunciar al crecimiento»

Francisco Torres, segundo por la derecha, junto a los participantes de la mesa redonda abc
Elena Martos

La rehabilitación, la necesidad imperiosa de vivienda de nueva construcción y la obsolescencia de las infraestructuras energéticas fueron los temas que abordó ayer el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla en una mesa redonda en la que se destacó la necesidad de reforzar ... las redes eléctricas. La voz de alarma la dio Francisco Torres, responsable de Nueva Edificación y Gran Consumo de Nedgia, filial del grupo Naturgy, quien avisó de que «en Sevilla existe un 99% de saturación en su infraestructura eléctrica».

