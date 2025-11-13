Francisco Torres (Naturgy): «Sevilla tiene un 99% de saturación en su infraestructura eléctrica»

La rehabilitación, la necesidad imperiosa de vivienda de nueva construcción y la obsolescencia de las infraestructuras energéticas fueron los temas que abordó ayer el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla en una mesa redonda en la que se destacó la necesidad de reforzar ... las redes eléctricas. La voz de alarma la dio Francisco Torres, responsable de Nueva Edificación y Gran Consumo de Nedgia, filial del grupo Naturgy, quien avisó de que «en Sevilla existe un 99% de saturación en su infraestructura eléctrica».

Durante su turno de palabra en este coloquio, en el que también participaron Francisco Tato, decano del Colegio de Economistas y Juan Aguilera, gerente de Gaesco, señaló que «si eso lo unimos a que solo el 17% se cubre con electricidad, ¿quién puede pensar que con la electricidad se puede cubrir toda la energía que consume Sevilla? ¿qué inversiones serían necesarias para multiplicar por 6,5 la capacidad que hoy tiene de transporte y distribución la infraestructura eléctrica?«.

Torres resaltó que «el sector gasista tiene un claro objetivo de descarbonización para el año 2050». Por tanto, hoy ya existen soluciones para la rehabilitación, «que son soluciones con gas, y que perfectamente cumplen los requisitos legislativos, tanto el código técnico de edificación como las calificaciones energéticas». Asimismo, consideró que «estas soluciones, soluciones con gas, son baratas para la edificación y la rehabilitación, para el promotor y el usuario final que la consume, con flexibilidad para el sistema energético: reduce demandas de potencias eléctricas».

«El gas viene a ayudar a los diferentes sistemas energéticos a que atiendan a los demandantes, para evitar una saturación en el sistema eléctrico«. En clara referencia al apagón registrado en España el 28 de abril de 2025, Francisco Torres indicó que »el cero absoluto que se registró aquel día fue consecuencia de esta saturación existente«.

El economista Francisco Tato resaltó que «Andalucía tiene más del 97% de su infraestructura eléctrica cubierta, con lo cual es difícil que podamos crecer». Así, recalcó que «esto condiciona y mucho el crecimiento, lo que da lugar a que grandes inversiones que tenían intención de implantarse en Andalucía buscan otros destinos porque, precisamente, no tienen acceso a la energía eléctrica que necesitan para desarrollar sus proyectos».

El Gerente de Gaesco, por su lado, se centró en los problemas que tienen los cascos históricos «que ya no son competitivos por los problemas que tienen de acceso, falta de equipamiento y la antigüedad de sus edificaciones». Asimismo, destacó que Gaesco «apuesta por la rehabilitación y la revitalización de la ciudad consolidada, de hecho hemos planteado en la nueva Ley de Vivienda de Andalucía la regeneración de los barrios a través del Plan Especial de Regeneración Integral Urbana, con una figura de nueva creación que respondería al nombre de generador».

La jornada contó también con la presencia de Helena Ruiz, presidenta del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla (COAT), quien recordó que «el objetivo de este encuentro es compartir visión y anticipar las claves que van a definir la competitividad y la sostenibilidad de la edificación en los próximos años. Nos encontramos en un momento en el que la inversión, la colaboración público-privada y la transición energética no son conceptos abstractos, sino realidades que condicionan la toma de decisiones diarias de nuestras empresas, nuestros profesionales y nuestras administraciones».