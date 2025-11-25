Un fondo americano compra la residencia de estudiantes de Merkel Capital de la Cartuja

El negocio de las residencias de estudiantes sigue captando la atención de los fondos de inversión que han apostado fuerte por este segmento en detrimento del negocio residencial para alquiler. En este caso el americano Greystar se ha hecho con tres colegios mayores que ... eran propiedad de Merkel Capital, entre ellos el que construyó el año pasado en la isla de la Cartuja.

El inmueble en cuestión se encuentra en la calle Juan Bautista Muñoz, muy cerca de la Escuela Superior de Ingenieros y del Parque del Alamillo, y lleva el nombre de Vibe Sevilla. Además, tiene en el mismo entorno las facultades de Comunicación de la Universidad de Sevilla y el Centro Universitario San Isidoro. Esta nueva residencia dispone de capacidad para 500 alumnos y es la más grande de las tres que se han vendido en el mismo paquete por un importe de 120 millones. Las otras dos se encuentran en Sabadell y Pamplona.

Greystar es un fondo estadounidense dedicado a la inversión, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios. Esta firma retomó su actividad en el sector de residencias para estudiantes en España en 2023, tras la venta de la plataforma RESA, y esta última adquisición respalda la expansión en Europa. El colegio mayor de Sevilla, como los otros dos pasarán, a operar bajo la marca Canvas, la enseña creada por esta gestora para estudiantes y jóvenes profesionales lanzada en 2021, que cuenta con 26 activos en siete países y suma más de 11.700 camas (incluidos los proyectos en desarrollo).

«España sigue siendo uno de los mercados europeos más sólidos y atractivos para Greystar, respaldado por una demanda firme tanto de estudiantes nacionales como internacionales y por la confianza sostenida de los inversores institucionales en el sector», ha señalado el director de Greystar en España, Rafael Fernández-Villaverde, en un comunicado. En el mismo muestra que el interés sigue creciendo en nuestro país por lo que este sector denomina el 'flex living' que es el segmento en el que se encuadran las residencias.

Esta operación se suma a la protagonizada el pasado verano por Nido Living, la plataforma propiedad de un fondo canadiense, que ha comprado la residencia de la calle Antonio Maura a Livensa Living, que también pertenece a otro fondo de inversión, en este caso Brookfield Asset. El activo tiene 505 habitaciones y se encuentra próximo a los campus de Reina Mercedes, Viapol y la universidad privada Eusa.

A esta operación se suman otras dos ventas en un sólo año con medio millar de camas cada una

Hace justo un año también cambió de manos la residencia Nodis Sevilla, que era propiedad junto a otras once del fondo EQT y la promotora Moraval. Todas pasaron a la cartera de Azora, la gestora española que desembolsó más de 400 millones por ellas. Este inmueble se encuentra en la avenida Ramón Carande, muy cerca de la Plaza de España y dispone de 1.127 camas. Es una de las mayores de la ciudad y abrió sus puertas en 2022, dando servicio a los universitarios de los campus de Viapol y de Reina Mercedes.

Crece la oferta a toda velocidad

Sevilla tiene alrededor de 70.000 alumnos de enseñanza superior entre sus dos universidades públicas (la US y la UPO) y las instituciones privadas. El 33% de los estudiantes procede de otras provincias españolas y un 5% son de movilidad internacional, entre ellos los del programa Erasmus. Todo ello conlleva un aumento creciente de los alumnos, nacionales y extranjeros, visitantes y nómadas digitales que aspiran encontrar un tipo de alojamiento flexible. El interés por este tipo de oferta es cada vez mayor dada la escasez de alquileres, incluso los de temporada, y la subida de los precios.

La ciudad terminará el año con 8.000 plazas en residencias de estudiantes para una demanda creciente de más de 24.500 alumnos en búsqueda de alojamiento que provienen de fuera de la ciudad. La Cartuja, donde históricamente no ha habido ningún colegio mayor, se ha convertido en una de las zonas con más interés. Actualmente hay dos en servicio y una tercera en construcción.