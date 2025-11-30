First Quantum fía su crecimiento a Argentina y Zambia y sigue negociando la venta de Cobre Las Cruces

First Quantum Minerals (FQM) afronta su futuro pisando el acelerador en Zambia, donde actualmente produce el 90% de sus minerales y un destino en el que tiene unas fuertes perspectivas de crecimiento. En paralelo, proyecta un importante yacimiento en Argentina con una inversión ... de 3.100 millones de euros y que podría ser candidato a acogerse a una batería de incentivos de su Gobierno.

Por el contrario, a Cobre Las Cruces, la mina ubicada en Gerena (Sevilla), aún le cuelga el cartel de 'se vende'. «El proceso comercial continúa y seguimos evaluando distintas opciones estratégicas para Cobre Las Cruces», según explica a ABC un portavoz del grupo.

El proyecto cuenta con todos los permisos para iniciar su actividad e incluso ha sido declarado de interés estratégico por parte de la Comisión Europea. En su día, se interesaron por él otros operadores situados en la Faja Pirítica como Grupo México, Sandfire Resources o Atalaya Mining. La puesta en marcha de este yacimiento, que sería subterráneo, exige una inversión de más de más de 780 millones y permitiría al comprador obtener minerales durante 20 años.

Inversión de 3.600 millones en Argentina

Por otro lado, el grupo fía parte de su crecimiento a un nuevo proyecto ubicado en Argentina en el que prevé invertir 3.600 millones de dólares (equivalente a 3.100 millones de euros). En estos momentos, se encuentra a la espera de completar los permisos ambientales.

Un aliciente para ponerlo en marcha es el conocido como RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones). Este vehículo, de reciente creación, persigue atraer proyectos industriales, mineros y de energéticos a Argentina. Su atractivo consiste en una serie de beneficios fiscales y aduaneros para inversiones a largo plazo que comprometan una partida mínima de 200 millones.

La zona en la que se ubicará el yacimiento de Argentina se encuentra alejada de los núcleos urbanos abc

First Quantum prevé completar los permisos medioambientales en los próximos meses y, tras ello, estudiará poder acogerse al citado programa, según han explicado fuentes del grupo a ABC.

En concreto, la mina se ubicaría en Taca Taca, una zona localizada en la región de Salta, y tendría una vida útil de al menos 32 años. La producción anual está estimada en 250.000 toneladas de cobre, 125.000 onzas de oro y 3.500 toneladas de molibdeno. Su construcción crearía 4.000 empleos, mientras que durante la operación se estima que contarían con 2.800 trabajadores.

Zambia representa el 90% de su producción

Otro país prioritario para el grupo es Zambia, donde tiene unas perspectivas muy ambiciosas para extender sus yacimientos.Uno de sus enclaves se conoce como Trident y está conformado por una mina de cobre y otra de níquel además de un centro de procesamiento de los minerales.

Se da la circunstancia de que en esta zona no existía ningún pueblo a menos de una hora de distancia por lo que el grupo minero ha impulsado una ciudad, denominada Kalumbila. Allí viven los trabajadores, sus familias, y otras personas que se han visto atraídas por los negociados creados en torno a esta actividad.

Arriba, una de las cortas de Kalumbila. Abajo, varias imágenes de la cinta transportadora de minerales. El recurso se reduce en la propia explotación y cuando ya se encuentra del tamaño de una pelota de baloncesto es cuando se desplaza a la planta. NOELIA RUIZ

El otro gran emplazamiento se ubica en un área conocida como Kansanshi, una zona en la que First Quantum opera tres minas a cielo abierto, una planta de procesamiento y una fundición (la de mayor tamaño en el mundo, si se exceptúan a las ubicadas en China). El complejo minero emplea a más de 13.000 personas y está participado en un 20% por una firma estatal.

Esta actividad ha contribuido a urbanizar esta región, donde la población ha pasado de 150.000 habitantes a principios de los 2000 a superar los 450.000 el año pasado. Además, esta empresa se ha situado como el primer pagador de impuestos de Zambia, un país que está apostando por la minería para hacer frente a sus retos económicos. Así, el Gobierno va a crear una suerte de 'fast-track' para acelerar la concesión de permisos para abrir los nuevos yacimientos y prepara una batería de regulaciones que faciliten esta actividad.

«Queremos actuar con la celeridad de un ente privado y asegurar una participación local en los proyectos», explica el ministro para el desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, Hon Elias Mubanga.

A la espera de la auditoría de Panamá

Regresando a la mina de Cobre Las Cruces, esta se encuentra en venta como consecuencia de la paralización del yacimiento que este grupo operaba en Panamá. Unas protestas masivas, unida a una declaración de inconstitucionalidad, frenó en seco su producción en el año 2023.

Justo en aquel momento, First Quantum debía aprobar una inversión significativa para activar el nuevo proyecto de España, pero el fuerte impacto de la suspensión en Panamá impidió dar ese paso y acabó propiciando la decisión de poner Cobre Las Cruces en el mercado.

Ahora, el nuevo Gobierno de Panamá está más abierto al diálogo con la minera que el anterior y, de hecho, se ha mostrado más partidario de estudiar una reapertura, al menos de forma temporal. Esta decisión depende de una serie de auditorías ambientales que se conocerán en los próximos meses.