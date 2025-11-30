Suscríbete a
First Quantum fía su crecimiento a Argentina y Zambia y sigue negociando la venta de Cobre Las Cruces

Prevé invertir 3.100M en un yacimiento latinoamericano que podría acogerse a incentivos gubernamentales

Una de las cortas de First Quantum en Zambia, donde el grupo obtiene el 90% de su producción
Noelia Ruiz

Noelia Ruiz

KALUMBILA (ZAMBIA)

First Quantum Minerals (FQM) afronta su futuro pisando el acelerador en Zambia, donde actualmente produce el 90% de sus minerales y un destino en el que tiene unas fuertes perspectivas de crecimiento. En paralelo, proyecta un importante yacimiento en Argentina con una inversión ... de 3.100 millones de euros y que podría ser candidato a acogerse a una batería de incentivos de su Gobierno.

