La firma de hipotecas en Andalucía aumentó más de un 20% en junio respecto a 2024

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Andalucía ha aumentado un 20,6% en junio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 31,67% a nivel nacional), hasta sumar un total de 8.135 operaciones, aunque se ralentiza respecto a la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Andalucía se prestaron 1.180,89 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en junio, un 36,22% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 6,3%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 10.199 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 1.779,29 millones de euros. De ellas, 191 fueron sobre fincas rústicas y 10.008 sobre urbanas.

De las 10.008 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en junio en Andalucía, 8.135 fueron sobre viviendas; 202 en solares y 1.671 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 106 y en 521 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 2.393 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.766 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 10.685 préstamos sobre fincas en Andalucía. De ellas 7.906 correspondieron a viviendas, 378 a fincas rústicas, 2.214 a urbanas y 187 sobre solares.

Datos por comunidades autónomas

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas se elevó en todas las regiones con Aragón (+96,76%), Extremadura (+65,34%) y Cantabria (+63,27%) a la cabeza, salvo en Navarra con una caída del 0,71%.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Aragón (+141,57%), Cantabria (+86,57%) y Murcia (+84,46%) anotando los mayores ascensos, y La Rioja, (+31,06%), País Vasco (+31,69%) y Andalucía (+36,22%) en el lado contrario.

Más temas:

Hipotecas

Andalucía