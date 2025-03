Felipe González: «No presentar los presupuestos es inconstitucional, yo convoqué elecciones»

El expresidente del Gobierno de España Felipe González ha considerado que no presentar los Presupuestos Generales del Estado es «un incumplimiento constitucional» y ha remarcado que «la primera vez» que él no pudo sacar adelante las cuentas anuales «convocó elecciones» generales tras acabar su mandato como presidente de turno de la Unión Europea en 1996.

Así lo ha indicado durante una conversación con el presidente de la Asociación Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur), José Manuel González, en la que ha lamentado que «desde hace dos años» el Ejecutivo de Pedro Sánchez gobierna con «una teórica prórroga de Presupuestos», cuando el presupuesto es «el instrumento que define la voluntad política de un Gobierno, los ingresos, los gastos, el déficit y los objetivos« a cumplir.

«La Constitución dice que tenemos que presentar un Presupuesto tres meses antes de que acabe el año», ha recordado, a la vez que ha criticado que «en debates en las televisiones» está escuchando decir que «parece que el Gobierno (actual) está renunciando a hacer Presupuestos para este año».

«Es que no hay Presupuesto», así que «sobre qué se va a discutir, si no hay Presupuestos» y los de este año «tenían que estar presentados ya en septiembre u octubre del año pasado», ha manifestado el expresidente, que ha apuntado además que «el Presupuesto no se hace sumando las reivindicaciones de unos y de otros y, una vez que se suman todas para ver si se tiene una hipotética mayoría, se va a ver de dónde se saca el ingreso necesario para cubrir esa necesidad«.