La faja pirítica de Andalucía despierta el apetito de los grandes operadores mineros

El aterrizaje de un gigante minero revitalizará una de las zonas más ricas en minerales metálicos del mundo. Se trata de la Faja Pirítica, un área ubicada entre el sur de Portugal y las provincias de Huelva y Sevilla que sigue despertando el apetito ... de los grandes grupos dedicados a la extracción.

A ellos se sumará en breve el cuarto productor de cobre del mundo. Grupo México logró a finales de mayo la luz verde definitiva para iniciar la explotación de la mina de Aznalcóllar. Este operador, que llevaba diez años esperando para superar el periplo administrativo, ha conseguido así dar el salto a Europa después de poner en marcha más de una decena de explotaciones en América.

Su desembarco abre la puerta a la llegada de nuevos actores y también podría impulsar sinergias con otras firmas de menor tamaño ya instaladas en la zona. «Introduce a una figura en la Faja Pirítica que es un operador minero por excelencia, no es un fondo de inversión, y está entre los cinco mayores actores del sector en el mundo», explica Enrique Delgado, el presidente de la patronal minera Aminer, que resalta que este movimiento «traslada un mensaje de confianza y puede actuar como imán». «En definitiva, le ha tocado la lotería a la Faja Pirítica», concluye.

Esta es la cuarta firma de México y está controlada por los Larrea, una de las familias más ricas del país. Su conglomerado, cuenta con una decena de filiales centradas en la minería, las infraestructuras o el transporte y cotiza en Bolsa desde 1966.

La compañía invertirá alrededor de 500 millones para poner en marcha un yacimiento subterráneo en Aznalcóllar y restaurar la antigua concesión minera de este entorno. Su previsión es explotarlo durante al menos 20 años.

First Quantum

En el extremo opuesto, un operador relevante se marchará de esta zona. Se trata de First Quantum, una multinacional canadiense que decidió colgar el cartel de 'se vende' a su mina de Cobre Las Cruces en diciembre de 2023.

Este actor explotó el yacimiento desde 2009 hasta 2021 con unas rentabilidades extremadamente superiores a las de otras minas similares. La riqueza de su cobre superaba hasta en doce veces a la habitual. Tras ello, el grupo debía autorizar una inversión de unos 500 millones para construir una explotación bajo la anterior y una refinería en la que tratar los nuevos metales.

Sin embargo, esta compañía recibió un duro golpe en sus arcas. Perdió un litigio en Panamá y se vio obligada a cerrar la mina que le aportaba la mitad de su producción anual. Este movimiento desencadenó la puesta en el mercado del nuevo proyecto de Cobre Las Cruces.

La venta de la mina generó un gran interés entre operadores consolidados. En una primera fase, se interesaron por ella el propio Grupo México, Atalaya Mining o Sandfire así como fondos de inversión. El desembolso necesario para activar el nuevo yacimiento superará los 780 millones de euros. A ello se deberá sumar el precio de venta, por lo que todo apunta a que será un actor de un tamaño significativo el que devuelva la actividad extractiva a este entorno. Uno de sus mayores alicientes es que ya cuenta con luz verde por parte de las administraciones y, además, ha sido declarado estratégico por parte de la Comisión Europea. «Este es el mejor momento para el sector minero en Europa. Más allá de este proyecto, casi todos los que están en estudio en la Faja Pirítica podrán ser considerados estratégicos en próximas convocatorias», explica Pedro Jiménez, abogado especializado en minería.

Boliden

Unos llegan, otros se marchan y también hay quien regresa. Esta minera escandinava ha vuelto a la Faja Pirítica. Boliden es conocida por ser la firma que operaba el yacimiento de Aznalcóllar cuando se produjo el vertido de 1998, uno de los mayores desastres medioambientales de Europa. Tras aquel episodio, la compañía se vio envuelta en un proceso judicial que, unido a una caída del precio de los metales, le llevó a abandonar el proyecto en 2001.

Ahora, Boliden vuelve a posicionarse en la Faja Pirítica con la adquisición de un yacimiento en Portugal. Con 6.000 empleados, cuenta con cinco minas y fundiciones en explotación en Europa y cotiza en el Nasdaq.

Atalaya Mining

La minera Atalaya Mining tiene en Riotinto el mayor yacimiento activo de la Faja Pirítica. En breve ampliará su actividad sumando una nueva mina en Masa Valverde. Este yacimiento tendrá una vida de al menos 20 años.

También trabaja para reabrir la mina de Touro (Galicia) y tiene permisos de investigación en la zona sur de Extremadura, conocida como Ossa Morena. Recientemente, ha pujado por varios derechos mineros para buscar futuros yacimientos en otras zonas de Andalucía.

Se da la particularidad de que alrededor del 20% de su accionariado está conformado por inversores españoles como el grupo Cobas, algo que no es frecuente en el sector. En 2024, esta compañía trasladó su sede social desde Chipre a España (en concreto, a Sevilla) el año pasado. Poco después, fue admitida en un índice superior en la Bolsa de Londres, siendo la única empresa española en esta clasificación.

Más allá de su actividad en España, la compañía ha dado el salto al extranjero. Se ha hecho con dos paquetes de terrenos en dos distritos mineros históricos en Suecia en los que ha habido más de 30 explotaciones. La zona elegida se encuentra próxima a varios yacimientos de Boliden.

Sandfire Matsa

Este grupo es propiedad de la minera australiana Sandfire Resources. Su crecimiento inicial se dio en 2009 con el descubrimiento de unos yacimientos de cobre y oro en el Occidente de su país, que le pertimitieron comprar en 2021 las operaciones de cobre de Matsa en Huelva por 1.585 millones de euros y desarrollar nuevas actividades para extraer cobre en Botsuana. Ahora está inmersa en el proceso de cierre de su mina en Australia y tiene en España su mayor centro de extracción con tres yacimientos subterráneos (Aguas Teñidas, Magdalena y Sotiel, en la provincia de Huelva). También cuenta con varios permisos de explotación en Montana (EE.UU.).

Tharsis Mining

En un sector dominado por grandes operadores foráneos, esta es la única empresa dedicada a la minería metálica con capital íntegramente andaluz. Tharsis Mining pertenece al cordobés Magtel, un grupo que saltó a la comarca onubense del Andévalo en 2018 con la adquisición de Minera La Hispalense. Posteriormente, compró Nueva Tharsis S.A., que por aquel entonces se encontraba en manos de familias de exmineros.

La firma aún no ha solicitado los permisos de explotación de los yacimientos y, de hecho, para tratar de agilizarlo solicitó a Europa que declarase estratégicas estas minas. La compañía no lo logró en la primera convocatoria, aunque podría volver a solicitar esta suerte de 'fast-track' a Europa en el futuro. Magtel está en manos de la familia López Magdaleno, que tradicionalmente se ha dedicado a la energía, las telecomunicaciones y la transformación digital. Esta no es su única apuesta en el sector, también tiene una participación minoritaria en Minera Los Frailes, la filial de Grupo México que devolverá la actividad esta actividad a Aznalcóllar, y ha solicitado numerosos permisos para investigar el subsuelo de otros puntos de Córdoba, Málaga y Jaén.

Otros proyectos

Más allá de estas minas, es probable que dentro de unos años se abran otros yacimientos. Existen varias firmas en la Faja Pirítica que están investigando el contenido de los minerales del subsuelo para valorar si resulta rentable abrir nuevas explotaciones en diferentes puntos de esta zona.

Se trata de firmas 'junior', que es como se denominan en el sector a las empresas que captan fondos en diferentes Bolsas especializadas (como Toronto, Londres o Sídney) y aportan los hallazgos de sus investigaciones. En concreto, las emplean diversas técnicas para identificar las masas de minerales. Una de las más frecuentes es la práctica de sondeos, que consisten en pinchazos a gran profundidad para tomar muestras del subsuelo.

Una de las mejor posicionadas en este sentido es la canadiense Pan Global. Esta firma fue fundada por un geólogo australiano que había sido empleado en la multinacional Rio Tinto Group. Desde 2016, está buscando yacimientos entre Sevilla y Córdoba y ha invertido más de 20 millones. En concreto, la compañía tiene identificada una masa rica en mineral en el entorno de Aznalcóllar, donde ha realizado más de 200 sondeos.

En paralelo, en los últimos meses se han adjudicado diversos permisos para investigar terrenos que llevaban años sin actividad. A los concursos públicos asistieron muchas de las empresas que ya están explotando yacimientos en la zona.