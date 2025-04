La fábrica de Ybarra y un proyecto de Kellogg's, reconocidos en los Premios de Sostenibilidad del Grupo MAS

Los criterios de sostenibilidad de la fábrica de Ybarra en Dos Hermanas (Sevilla) y el proyecto de Kellogg's para ofrecer desayunos a menores desfavorecidos han sido reconocidos con el II Premio Iniciativa Sostenible que ha entregado este miércoles el Grupo MAS.

Este reconocimiento ha tenido lugar en el marco de la presentación de la novena memoria de responsabilidad social corporativa de este grupo, que acaba de cumplir 50 años de vida y emplea a 3.642 personas en 183 establecimientos repartidos entre Andalucía y Extremadura.

En el último año, el grupo ha creado más de 200 empleos, el 96% de ellos con contratos indefinidos. Además, se han repartido 3,7 millones de euros de incentivo entre la plantilla y se ha aplicado una subida salarial del 8%.

El presidente del Grupo MAS, Vicente Martín González, ha subrayado tres hitos de la compañía para este año. El primero, la inauguración de su centro logístico en Guillena y «la mayor inversión de su historia», y el segundo, el centro de actividades ODS, que a cargo de la Fundación del Grupo divulgará y promocionará prácticas sostenibles. Por último, ha reparado en la entrega de la Medalla de Andalucía.

En cuanto a la formación de los jóvenes, el Grupo ha alcanzado las 1.200 a través de los Cursos de Compromiso de Contratación lanzados en colaboración con la Junta de Andalucía, la Alianza por la FP Dual, las Becas Impulso Talento Joven de Fundación MAS o las Becas Taller de Oficio de la misma fundación. Igualmente, la Fundación MAS también ha impulsado iniciativas de apoyo al pueblo ucraniano, entre otros.

Sobre el cambio hacia un modelo energético más sostenible, la firma ha puesto el acento en la implantación de 13 nuevas plantas fotovoltaicas durante 2022 hasta alcanzar las 25, el uso de 15 vehículos ecoeficientes y haber implantado campañas contra el desperdicio alimentario en el 100% de sus tiendas junto a la aplicación 'Too Good to Go'.

En el acto, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha valorado la creación de puestos de trabajo de la compañía y "su impacto en la agricultura y la ganadería sostenible". "Son seña de identidad de la Marca Andalucía", ha asegurado, a la vez que ha recordado que al Grupo se le concedió la Medalla de Andalucía.

Crespo ha resaltado las «numerosas posibilidades de empleo que el Grupo MAS ofrece en toda la comunidad autónoma andaluza" y el »interesante proyecto de crecimiento que tiene esta entidad". «El compromiso con la sostenibilidad deber ser férreo y ser un eje prioritario en el equilibrio económico de las empresas, de los agricultores y ganaderos y de las administraciones públicas», ha añadido.

«Las prácticas sostenibles en el campo son el 'leitmotiv' del sector agrario en toda Andalucía», ha añadido la consejera, al tiempo que ha cifrado en 1,3 millones de hectáreas ecológicas en la comunidad, con 3.350 agroindustrias del sector y más de 5.400 explotaciones ganaderas.