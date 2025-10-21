Suscríbete a
La fábrica de Santa Bárbara será la base para la fabricación de los nuevos carros 'Leopardo'

Los directivos de la compañía trasladan al presidente de la Junta la apuesta por Andalucía como territorio estratégico

Santa Bárbara reforzará la fábrica de Alcalá con 50 profesionales para atender los contratos de Defensa

Jorge Paradela, Juanma Moreno, Antonio Bueno y Alejandro Page
Jorge Paradela, Juanma Moreno, Antonio Bueno y Alejandro Page juan flores

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido este martes en el Palacio de San Telmo a la dirección de la compañía General Dynamics European Land Systems (GDELS), propietaria a su vez de la fábrica de blindados de Alcalá que pertenece a ... Santa Bárbara Sistemas.

