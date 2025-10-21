La fábrica de Santa Bárbara será la base para la fabricación de los nuevos carros 'Leopardo'

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido este martes en el Palacio de San Telmo a la dirección de la compañía General Dynamics European Land Systems (GDELS), propietaria a su vez de la fábrica de blindados de Alcalá que pertenece a ... Santa Bárbara Sistemas.

El encuentro ha contado con la asistencia de Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía; Antonio Bueno, presidente de GDELS y Alejandro Page, director general de Santa Bárbara Sistemas y vicepresidente del grupo.

Durante la reunión, se han analizado las grandes posibilidades de Andalucía, y en concreto, de la planta sevillano en el campo de la artillería, así como la relevancia de la misma en la fabricación de sistemas de artillería. Un ejemplo podría ser la fabricación del obús autopropulsado de cadenas Némesis, que la que participaría la planta sevillana, donde se ha desarrollado, diseñado y fabricado parte de este vehículo único en el mundo.

Bueno y Page han informado también al presidente de que la fábrica sevillana sería uno de los centros neurálgicos para la fabricación de los nuevos carros de combate 'Leopardo' en base a las capacidades inmediatas disponibles en la fábrica y a la experiencia de la misma en su desarrollo y fabricación, ya que fue en Alcalá de Guadaíra donde se fabricaron en la primera década del 2000 los 'Leopardos' hoy en servicio en las Fuerzas Armadas. Bueno ha recordado que «Sevilla es la casa del Leopardo».

Asimismo, han compartido con el presidente andaluz las últimas novedades de la fábrica, que será la encargada del programa de modernización de los vehículos 'Pizarro', para lo que la compañía creará 50 nuevos empleos. También han explicado al presidente de la Junta la ampliación de 7.000 metros cuadrados del Centro de Excelencia de Apoyo al Ciclo de Vida, dedicado específicamente a actualización, mantenimiento y sostenimiento de los sistemas durante todo su ciclo de vida y que ya trabaja en el mantenimiento de los carros de combate Leopardo y la puesta en marcha del nuevo Centro de Excelencia en fabricación avanzada, desarrollado junto a la empresa jienense Novaindef.

Este centro, pionero en Europa, está centrado en la fabricación aditiva avanzada para aplicaciones de Defensa. La fábrica de Sevilla, cuenta, además, con una pista de pruebas única en el sector e instalada en la propia fábrica, lo que permite validar in-situ los vehículos según los estándares más exigentes.