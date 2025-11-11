Suscríbete a
La fábrica malagueña de Lumon supera ya las 6.000 láminas de cristal a la semana

El grupo de origen finlandés aumenta las medidas de eficiencia energética en las instalaciones de Antequera desde donde surte al sur de Europa

Cosentino lanza una nueva marca de superficies en un mercado de encimeras en plena expansión

Vista aérea de la fábrica de Lumon, situada en el Puerto Seco de Antequera
Vista aérea de la fábrica de Lumon, situada en el Puerto Seco de Antequera
Elena Martos

La firma finlandesa de cerramientos de cristal Lumon ha acelerado la producción en la fábrica que abrió hace dos años en Antequera, la más moderna del grupo y en la que ha logrado alcanzar una cadencia de 6.000 hojas de cristal a la semana. ... La compañía abastece desde esta factoría a todo el sur de Europa y se ha convertido «en la más importante a nivel mundial por su ubicación estratégica», como confirma Javier Martínez, vicepresidente ejecutivo de la firma.

