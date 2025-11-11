La fábrica malagueña de Lumon supera ya las 6.000 láminas de cristal a la semana

La firma finlandesa de cerramientos de cristal Lumon ha acelerado la producción en la fábrica que abrió hace dos años en Antequera, la más moderna del grupo y en la que ha logrado alcanzar una cadencia de 6.000 hojas de cristal a la semana. ... La compañía abastece desde esta factoría a todo el sur de Europa y se ha convertido «en la más importante a nivel mundial por su ubicación estratégica», como confirma Javier Martínez, vicepresidente ejecutivo de la firma.

«Esta fábrica se encuentra cerca del Puerto Seco de Antequera, una zona próxima a puertos como los de Algeciras, Málaga y Cádiz, además, cuenta con conexiones directas por ferrocarril, carretera y autopista. Gracias a esta cercanía, disminuimos la huella de carbono reduciendo las distancias de transporte de los productos hacia el sur de Europa», señala el directivo. Las instalaciones tienen una superficie de 25.000 metros cuadrados y supuso una inversión de 30 millones de euros. Además, está dotada de fuentes generadoras de energía para ser autosuficiente.

Ese es uno de los hitos que ha logrado cumplir el grupo nórdico en su planta española, donde aplica las mayores medidas de eficiencia energética. Entre ellas está la instalación de una planta fotovoltaica de 682 kWp de potencia total en la cubierta del edificio para el autoconsumo. Esta infraestructura genera el 40 % de la electricidad que necesita la fábrica, y el 60% restante proviene de fuentes de energía limpia. Disponer de esta producción de energía propia es fundamental para la fabricación de las láminas de cristal que son tratadas en un horno que supera los 650 grados de temperatura para conseguir así el aislamiento térmico.

«Gracias a esta tecnología innovadora, podemos reutilizar el calor que produce este horno para calefactar la fábrica en épocas de frío, como en invierno», explica Benjamín Pérez, director de la planta antequerana. Otra medida sostenible que han llevado a cabo desde la compañía está relacionada con el transporte interno. Del gasoil se ha pasado al sistema eléctrico en carretillas y paletas, con el objetivo de contaminar menos, eliminando combustión y elementos como el dióxido de carbono y partículas tóxicas que pasan a la atmósfera. A todo esto, se une también su innovador sistema de agua, que regenera el 100 % del agua usada en todos los procesos de producción.

«Nuestro compromiso pasa por reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 80 % para 2030, y lo conseguiremos gracias a todas las medidas innovadoras que estamos adoptando en nuestros productos y fábricas de España, Canadá y Finlandia», asegura el director de la planta.

Otro de los compromisos que se ha cumplido es el uso de materiales reciclables como el vidrio y el aluminio. Gracias a ello se ha alcanzado una tasa de reciclaje del 95% en los procesos de producción y con los metales sobrantes como el aluminio se vuelven a fundir para ser reutilizados.

Lumon es un una empresa familiar de origen finlandés centrada en la producción de acristalamientos para terrazas y fachadas sin marco. La firma se ha convertido en un referente en los mercados europeo y norteamericano. El grupo facturó en 2023 unos 182 millones de euros y dio trabajo a 1.200 personas en las tres plantas de producción que se encuentran en Finlandia, Canadá y España, estando esta última en Antequera.