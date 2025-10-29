Suscríbete a
foro mapfre

Los expertos apuestan por la innovación y el asesoramiento financiero ante la incertidumbre

Directivos de Acesur, Persán, Insur, Thomas Rowe Price, Neuberger Berman y Mapfre participan en el II Foro

Foro Económico Mapfre sobre gestión patrimonial
Foro Económico Mapfre sobre gestión patrimonial juan flores

NOELIA RUIZ

Empresarios y expertos en inversión han destacado la figura del asesor financiero y la innovación como los motores para crecer en entornos de incertidumbre en el marco del II Foro MAPFRE de Economía y Gestión Patrimonial, organizado este miércoles en Sevilla.

El encargado de ... dar la bienvenida al acto ha sido el director general territorial suroeste de MAPFRE, Javier Olías, quien ha reivindicado la importancia del asesor en contextos de cambio como el actual. En el caso de MAPFRE, la firma está reforzando su unidad de asesoramiento financiero en España, donde cuenta con 15 oficinas, una de ellas en la capital andaluza.

