Euroliva negocia una reestructuración de su deuda y abre la puerta a nuevo capital

La compañía mantendrá la producción y todo el empleo en su envasadora en Mairena del Aljarafe

Uno de los productos de Euroliva, que envasa bajo la marca Crespo
Noelia Ruiz

Euroliva, firma envasadora y exportadora de aceitunas, está negociando una reestructuración de su deuda y, en paralelo, busca nuevas fórmulas para conseguir una inyección de capital.

El grupo mantiene al 100% la producción en su fábrica de Mairena del Aljarafe (Sevilla) y, además, ... asegura que no realizará ningún ajuste en su plantilla, que ronda los 70 empleados.

