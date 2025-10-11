Euroliva negocia una reestructuración de su deuda y abre la puerta a nuevo capital

Euroliva, firma envasadora y exportadora de aceitunas, está negociando una reestructuración de su deuda y, en paralelo, busca nuevas fórmulas para conseguir una inyección de capital.

El grupo mantiene al 100% la producción en su fábrica de Mairena del Aljarafe (Sevilla) y, además, ... asegura que no realizará ningún ajuste en su plantilla, que ronda los 70 empleados.

Esta firma vende bolsas, latas y frascos de aceituna en el extranjero y registró una facturación de 14,2 millones en 2024, con unas pérdidas de 3,3 millones, según la información consultada por ABC.

Su objetivo ahora es cerrar el plan de reestructuración y lograr una inyección económica para garantizar el futuro de un grupo que suministra aceitunas desde 1968. Recientemente, el capital se ha reducido en 3,6 millones hasta situarse en 724.000 euros.

En estos momentos, están negociando con los bancos un aplazamiento en los pagos y están avanzando en la búsqueda de financiación. El presidente, Michel Crespo, ha realizado diferentes aportaciones para asegurar la actividad mientras se cierran las negociaciones con «los posibles agentes interesados», según explican fuentes del grupo.

En concreto, matizan que, hasta el momento, cuentan con el apoyo del pool bancario y que, además, que está en constantes negociaciones con los representantes sindicales.

Venta de aceituna en el extranjero

La compañía inició su actividad de la mano de la familia Crespo en 1968 y se centra en envasar y exportar aceitunas de mesa desde su fábrica de Mairena del Aljarafe. Desde entonces, proveen a cadenas de supermercados, distribuidores alimentarios y restaurantes.

Sus ventas se dan exclusivamente en el extranjero: el 60% tiene como destino Europa, donde cobra especial relevancia Francia gracias a la relación histórica y familiar de los fundadores con este mercado.

Otros países europeos relevantes para la compañía son Reino Unido, Alemania y Holanda. El 40% restante se reparte entre geografías como México, Tailandia y países árabes de Oriente Medio. Su portfolio de productos está compuesto por aceitunas verdes, negras y rellenas.