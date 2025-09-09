Endesa concentra el crecimiento de la fotovoltaica en la provincia de Sevilla

Endesa ha hecho una importante apuesta por la energía solar, que es la gran protagonista del mix renovable de la compañía en Andalucía. Entre 2021 y 2025 la producción energética de esta fuente de energía ha crecido un 137%, pasando de los 243 gigavatios por ... hora (GWh) a 577 GWh en sólo cuatro años, según datos proporcionados por la eléctrica.

El mayor crecimiento de instalaciones fotovoltaicas se ha focalizado en la provincia de Sevilla, donde se unen dos condiciones: buenas conexiones para verter energía a la red general y grandes extensiones de suelo rústico sobre las que desplegar los campos de paneles. De las doce plantas que tiene activa la compañía, ocho se encuentran en este territorio, concretamente tres en Carmona, una entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra, otra en Guillena, una más en Sanlúcar la Mayor, otra en Aznalcóllar y la última, entre Salteras y Valencina. El resto de los complejos se ubican en Tebas (Málaga), donde hay dos campos solares; Huelva capital y Los Barrios (Cádiz).

Esta apuesta de Endesa se ha desplegado sin rechazo social, pues los proyectos se llevan a cabo «en convivencia con el sector primario», como señalan desde la compañía. Para ello se han puesto en marcha iniciativas novedosas como compartir el suelo con pastores locales para el desbroce natural de las instalaciones, evitando así el uso de herbicidas, o con apicultores que producen miel entre los paneles.

Para esta última experiencia, la compañía ha llegado incluso a un acuerdo con la empresa familiar Loramiel, que ha instalado apiarios en cada una de las plantas fotovoltaicas y ha cultivado plantas aromáticas en las que las abejas realizan la polinización, logrando una miel de alta calidad. Esta iniciativa pionera empieza a dar buenos resultados, pues la sombra que proyectan los paneles permiten retener la humedad del suelo y florece la vegetación necesaria para la actividad de las abejas.

La última infraestructura que Endesa ha desarrollado en la provincia de Sevilla se encuentra en Carmona y es la mayor de todas. Se trata de un nuevo complejo formado por tres campos solares con una potencia instalada de 131,22 megavatios (MW), que tiene capacidad para producir 257 gigavatios por hora (GWh) al año. Es decir el consumo energético anual de 65.000 hogares, que equivale a seis veces la población del municipio que lo acoge.

En agosto inauguró la mayor central productora, sólo un año después del proyecto del Aljarafe

Estas plantas se han bautizado con el nombre de Envatios I, II y III y este otoño se conectarán a la red general para empezar a verter la energía. Hace sólo un año que la compañía inauguraba la que era hasta entonces la mayor central productora, situada en el Aljarafe entre Salteras y Valencina. Esta, como las de Carmona, están gestionada por la filial Enel Green Power España y tiene capacidad para generar 200 gigavatio por hora al año con una potencia de 90 megavatios.

Actualmente, la compañía eléctrica ha logrado producir más energía procedente de fuentes fotovoltaicas que eólicas. Este sorpasso es bastante reciente. Se produjo en julio del año pasado cuando las instalaciones alimentadas por el sol superaron a las que se nutren del viento. Al cierre de 2024, la energía solar llegó a producir 818 gigavatios por hora, un 20% más que el año anterior, mientras la eólica, con las 12 instalaciones que tiene Endesa en Andalucía, produjeron 716 GWh, un 5% más que en 2023.