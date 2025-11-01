Suscríbete a
ABC Premium

Emilio Moro, la apuesta por Sevilla y los nuevos retos: vinos con menos graduación y su primer rosado

Javier Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro, participó en dos reuniones en la capital andaluza junto a su distribuidora, Viñafiel, para explicar la situación y los proyectos de la empresa

Javier Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro, posa con sus vinos en Sevilla
Javier Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro, posa con sus vinos en Sevilla ABC
Ramón Román

Ramón Román

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El peso específico de Sevilla en muchos sectores es una realidad de la cual muchas veces no somos conscientes. Tal es así que son muchas las empresas que eligen a la capital andaluza para realizar diferentes reuniones estratégicas con el fin de seguir creciendo. ... Y eso es lo que acaba de hacer Bodegas Emilio Moro. De la mano de Grupo Viñafiel, su distribuidor oficial en la zona, Javier Moro, presidente de la compañía, ha mantenido dos encuentros con sectores claves: la hostelería y los medios de comunicación, en los cuales ha dejado claro el lugar que ocupa la ciudad hispalense en su mercado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app