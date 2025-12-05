Emérita asume la sentencia de Aznalcóllar y pasa página para centrarse en la mina de Huelva

La compañía Emerita Resources, que era la parte acusadora en el juicio por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, ha encajado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que niega que hubiera trato de favor en el concurso público de la ... Junta de Andalucía y ha absuelto a los 16 acusados, entre ellos varios funcionarios y responsables de las compañías que ganaron el proceso.

La minera ha asegurado en un comunicado remitido a ABC que respeta la decisión judicial, aunque «lamenta que no se hayan apreciado las carencias de transparencia que, a nuestro juicio, marcaron el concurso». Con ello da por cerrado el asunto para pasar a centrarse en nuevos proyectos.

«Al margen de este procedimiento, Emerita continúa trabajando con total normalidad, como viene haciendo en los últimos meses, en el desarrollo de su proyecto industrial minero IBW en la provincia de Huelva, uno de los proyectos estratégicos más relevantes actualmente en el ámbito de la minería metálica en España«, continúa el escrito.

«El proyecto IBW cuenta con un potencial que puede alcanzar hasta un millón de onzas de oro, lo que lo situaría entre las principales minas de oro de Europa, además de disponer de importantes recursos de cobre, plata, plomo y zinc, entre otros minerales», indica. Este proyecto «evidencia la capacidad de Emerita para generar riqueza, empleo e inversión de alto valor añadido en Andalucía y en España, siempre bajo los más estrictos estándares de sostenibilidad, seguridad y respeto medioambiental«.

Recientemente se lo han presentado al embajador de Canadá, país del que es originaria la compañía y defiende que su modelo empresarial «ha sido reconocido por organismos internacionales, expertos técnicos y entidades medioambientales como un referente de minería moderna, segura y responsable, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, y con la generación de oportunidades económicas estables en los territorios donde opera».