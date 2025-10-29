Suscríbete a
Ebro gana un 8,8% menos en los nueve primeros meses del año, hasta los 154 millones

El importe neto de la cifra de negocio se sitúa en los 2.275,9 millones

S.E.

Ebro Foods ha cerrado los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 154,3 millones de euros, lo que supone un 8,8% menos respecto al mismo periodo de 2024 por el impacto del tipo de cambio, el aumento de ... los intereses tras la refinanciación de la deuda y el incremento impositivo derivado de una liquidación societaria, según informa la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

