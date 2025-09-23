Ebro Foods refuerza la apuesta por los platos terminados y lanzará una paella refrigerada en España

—Crece la marca blanca y la tendencia a comprar platos preparados. ¿Cómo cambia la estrategia de Ebro Foods?

—Apostamos por productos premium y marcas icónicas, como SOS, Tilda o Garófalo -que ya es la segunda marca en España- junto a marcas de conveniencia ... como Brillante o Minute en EE.UU; y defendemos una mayor presencia de marcas de fabricante en el lineal, porque impulsan la innovación y fortalecen la industria. Nuestro I+D+i está enfocado ahora en el desarrollo de productos terminados o semiterminados, con el enfoque de no dispersarnos en recetas complejas, sino centrarnos en aquello en lo que somos líderes, como arroz, pasta, ensaladas y quinoa, buscando productos de calidad, saludables, convenientes y con vida útil extensa. En Reino Unido, por ejemplo, con Tilda vendemos ya más arroz para microondas que arroz seco, lo que confirma una tendencia imparable, que la cocina queda para ocasiones festivas, mientras que el día a día se resuelve con rapidez. Nuestra idea es lanzar productos terminados o semiterminados y también estudiamos posibles compras de empresas en este segmento, donde estamos en una fase exploratoria previa para identificar oportunidades que nos puedan ayudar a acelerar este proceso.

—¿Es posible vender en España paellas preparadas? —Ya las vendemos en Francia y Reino Unido, donde el consumidor es menos exigente porque no está acostumbrado al producto casero, y a fines de este año lanzaremos una paella refrigerada en España bajo la marca SOS con una calidad cercana a la tradicional. Junto a ello, somos líderes mundiales en pasta fresca y segundos en ñoquis, y también lanzaremos en España unos ñoquis innovadores, crujientes y preparados en sartén, que llegarán en el primer trimestre de 2026. En general hemos liderado la innovación con el arroz Brillante o con nuestros vasitos microondas, para lo que hemos invertido en La Rinconada o Jerez para tener las plantas más modernas del mundo. Invertimos más de 150 millones anuales en nuestros centros industriales. —Ebro también quiere crecer en el mercado de las salsas. ¿preparan operaciones en este ámbito? —Es sinérgico con el mundo de la pasta. En Italia tenemos la marca Potere al Pomodoro, en el que nuestro departamento de I+D se apoya en productores de salsas muy potentes a los que les transmitimos qué tipo de recetas queremos, y fuera de España también estamos con salsas étnicas vinculadas a las ventas de arroz basmati. Tampoco descartamos realizar adquisiciones que nos permitan crecer en este segmento. «Debería existir una mayor apertura en los lineales a las marcas del fabricante» Ebro Foods es una empresa cotizada que funciona con la rapidez y el compromiso de la empresa familiar. «Mi familia tiene como objetivo meter en el ADN de los principales directivos esos principios», apunta Hernández Callejas, que añade que la compañía tiene mas de 7.000 empleados en 27 países pero no solo la sede sino el corazón de la empresa esta en España a pesar de que España solo representa el 7% del beneficio. «Estamos muy orgullosos de que sean los españoles los que realmente lideran y son la locomotora de la compañía». El presidente de Ebro tiene claro «el poder de la distribución y la misión de las marcas de fabricante de ser impulsores de novedades y de forjar nuevos productos anticipándose a las necesidades de los consumidores». Bajo esta premisa, su deseo es «una mayor apertura del lineal a las marcas de los fabricantes con márgenes razonables en todos los 'discounters' pues es muy esporádica la presencia de las marcas». —Están en más de cincuenta países. ¿Cuáles son los mercados con más potencial? —Nuestros mercados principales históricamente son EE.UU. y Canadá, Reino Unido, Francia, España e Italia. A partir de ahí hay áreas que crecen y son estratégicas, como Oriente Medio, especialmente Emiratos Árabes y Arabia Saudí, donde ya vendemos el doble que en España. En África somos líderes en grandes países como Marruecos, Libia (cuando la situación lo permite) y Ghana, un país en el que el segmento premium crece con fuerza. Nuestra meta es seguir expandiéndonos en Oriente Medio y África, que además son entornos totalmente marquistas.

Más temas:

España