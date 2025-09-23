Suscríbete a
Ebro Foods refuerza la apuesta por los platos terminados y lanzará una paella refrigerada en España

«Estudiamos adquisiciones para crecer más rápido en el segmento de los preparados»

Antonio Hernández Callejas, presidente de Ebro Foods
Antonio Hernández Callejas, presidente de Ebro Foods maría guerra
Luis Montoto

Luis Montoto

—Crece la marca blanca y la tendencia a comprar platos preparados. ¿Cómo cambia la estrategia de Ebro Foods?

—Apostamos por productos premium y marcas icónicas, como SOS, Tilda o Garófalo -que ya es la segunda marca en España- junto a marcas de conveniencia ... como Brillante o Minute en EE.UU; y defendemos una mayor presencia de marcas de fabricante en el lineal, porque impulsan la innovación y fortalecen la industria. Nuestro I+D+i está enfocado ahora en el desarrollo de productos terminados o semiterminados, con el enfoque de no dispersarnos en recetas complejas, sino centrarnos en aquello en lo que somos líderes, como arroz, pasta, ensaladas y quinoa, buscando productos de calidad, saludables, convenientes y con vida útil extensa. En Reino Unido, por ejemplo, con Tilda vendemos ya más arroz para microondas que arroz seco, lo que confirma una tendencia imparable, que la cocina queda para ocasiones festivas, mientras que el día a día se resuelve con rapidez. Nuestra idea es lanzar productos terminados o semiterminados y también estudiamos posibles compras de empresas en este segmento, donde estamos en una fase exploratoria previa para identificar oportunidades que nos puedan ayudar a acelerar este proceso.

