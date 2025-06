Doce familias empresarias reciben el Premio Familia-Empresa 2025 de la Cátedra BBVA de San Telmo Business School

La Fundación San Telmo en Málaga acogió ayer la XXVIII edición de los Premios Familia-Empresa que cada año otorga la Cátedra BBVA de Empresa Familiar de San Telmo Business School.

En el acto, promovido con la colaboración de BBVA, participaron Juan Cano Ruano, presidente de la Cátedra BBVA de Empresa Familiar de San Telmo Business School; Asunción Álvarez Puerta, Directora Regional Sur de BBVA; Juan Pérez Gálvez, director general de San Telmo Business School; Macarena Selva Morán, directora académica de la Cátedra BBVA de Empresa Familiar de San Telmo Business School; y Carolina España Reina, Consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía.

Tras las palabras de bienvenida de Macarena Selva, tomó la palabra Juan Cano Ruano, presidente de la Cátedra BBVA de Empresa Familiar de San Telmo Business School.

En su discurso, dio la bienvenida a los asistentes y dedicó una mención especial a las familias empresarias presentes, a quienes reconoció como protagonistas de una labor fundamental para la economía del país. Cano dijo que estos premios reconocen la gran labor que las empresas familiares realizan para la sociedad, ya que generan más del 80 % del empleo en España y contribuyen en una proporción similar al PIB.

El acto sirvió para entregar los galardones correspondientes a la XVIII edición de los premios Familia Empresa, que concede cada año la Cátedra. El presidente de la Cátedra explicó que esta distinción recae en doce compañías familiares que, más allá de su desempeño empresarial y su carácter emprendedor, han sabido compatibilizar los valores empresariales con los valores familiares, siendo ejemplos de haber sabido conciliar el sentimiento como familia, por un lado, y la razón que se impone como empresa por otro, compaginando el factor humano con el factor económico.

Durante su intervención, Cano se centró en la solidez de este modelo empresarial, citando estudios que apuntan a una longevidad media superior a los 60 años en el caso de las empresas familiares, frente a los apenas diez que alcanzan, de media, otro tipo de compañías. Un dato que, a su juicio, confirma el peso estructural de estas organizaciones en el tejido económico del país.

Concluyó su discurso agradeciendo a BBVA por el respaldo continuado a la Cátedra, animando a continuar con el compromiso compartido por ambas instituciones de seguir apoyando a las empresas familiares como actores imprescindibles en el desarrollo sostenible de la economía española.

Por su parte, la directora Regional Sur de BBVA, Asunción Álvarez Puerta, hizo alusión en sus palabras a la importancia de estos reconocimientos en el sur de España. «Me atrevería a decir, y creo que no me equivoco, que estos son los reconocimientos por excelencia a la empresa familiar en el sur de España. Tienen algo especial, no sólo por su trayectoria, sino por la solvencia y el alma que tienen detrás», apuntó.

En el contexto actual, la directora Regional Sur de BBVA se refirió detalladamente «al largo camino recorrido por las empresas premiadas y cómo BBVA quería estar a su lado, no solo acompañándolos como entidad financiera, sino como aliado en su viaje de transformación continua, compartiendo herramientas, conocimiento y apoyo para que continuaran construyendo su legado».

Álvarez Puerta cerró su intervención con el nuevo propósito de la entidad de acompañar a todos los clientes en su voluntad de llegar más lejos. «No es un lema. Es un compromiso. Un compromiso con vosotros, con vuestro crecimiento, y con un futuro en el que el progreso está al servicio de todos», dijo.

Después, Selva presentó a cada una de las doce familias galardonadas y se entregaron los premios: nueve entregados a empresas andaluzas, dos a empresas de la comunidad extremeña y uno a Ceuta y Melilla.

Finalmente, el cierre del evento fue realizado por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, quién en su discurso reivindicó el papel de la empresa familiar como «columna vertebral del tejido productivo andaluz», y subrayó el compromiso del Gobierno andaluz con el tejido empresarial. «Hoy no se premian cifras, ni estadísticas, sino trayectorias construidas con raíces profundas, fruto del esfuerzo constante, del compromiso familiar y también del respaldo institucional. Caminos compartidos entre la administración y vosotros, los empresarios», destacó.

En su alocución, España insistió en el valor del momento económico que atraviesa Andalucía, «una comunidad estable, previsible, seria y capaz. Todo un polo de innovación y de inversión», y llamó a seguir apostando por la internacionalización a través de herramientas como la Agencia TRADE. En este sentido, afirmó que «muchas de las empresas a las que hoy ensalzamos son ya referentes en internacionalización y llevan la Marca Andalucía al mundo a través de sus productos», subrayando que, «convertís lo cotidiano en excelencia y exportáis el sello andaluz más allá de nuestras fronteras».

En sus veintiocho ediciones, este premio se ha otorgado a familias empresarias del sur de España, que a lo largo de los años han demostrado su esfuerzo por crear riqueza social. Todas las empresas premiadas han sido propuestas por los distintos empresarios familiares que forman la Cátedra BBVA de Empresa Familiar de San Telmo Business School y su Consejo Asesor, considerándolas ejemplos de Empresas Familiares.

Los criterios analizados por el jurado para otorgar este premio son, entre otros: la tradición empresarial de la familia, la creación de empresas en entornos especialmente difíciles o el afán de internacionalizar, entre otros.

Las familias premiadas

Los galardonados han sido las familias Castillo Zamora (Vellsam-Almería), la Sánchez López-Lago (Transportes Frigoríficos Narval-Badajoz), Hoyo Mateos (Orencio Hoyo-Cáceres), Torrent (Grupo Torrent-Cádiz), Belmonte (Almacenes San Pablo-Ceuta y Melilla), Ramírez Muñoz (Sabor a España-Córdoba), Isla.(Casa Isla-Granada), Soltero (Bionest-Huelva), García Calero (Mariscos Castellar-Jaén), Parra (Solvento Group-Málaga), López Suárez (Grupo CICA-Sevilla) y De Novales de la Escalera (Yeguada Escalera-Premio especial).