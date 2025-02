Caos en las empresas andaluzas con la entrada en vigor del impuesto al plástico no reciclable

La empresa alimentaria que use envases no reciclables tendrá que pagar un impuesto de 0,45 céntimos por kilo usado de ese material

A partir del 1 de enero entrará en vigor un nuevo impuesto a los envases de plástico no reciclado. Sin embargo, la mayoría de empresas e industrias de Andalucía afectadas admiten que no han podido adaptar sus sistemas informáticos para liquidar ese impuesto a ... la Agencia Tributaria, sobre todo cuando hasta ayer miércoles no se había publicado la Orden Ministerial que debe desarrollar los aspectos de este impuesto para saber cómo aplicarlo. Las empresas hablan de inseguridad jurídica ante un impuesto que no existe en ningún país de la Unión Europea, y que incluso Italia -único país que lo tiene regulado- lo ha retrasado a 2024. Alegan que somos además el único país que además no ha recuperado el PIB pre Covid, por lo que este tributo les restará capacidad para competir.

Además, aseguran que se trata de un impuesto inflacionista sobre los precios porque terminará repercutiéndose al consumidor final. Empresas e industrias han pedido insistentemente una prórroga del impuesto, que es difícil, por no decir imposible, ya que tendría que aprobarse mediante decreto-ley en Consejo de Ministros, por lo que será de aplicación a partir del próximo lunes día 1. Este impuesto, regulado en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (artículos 67 a 83), fija un tipo impositivo de 0,45 euros por kilo de plástico no reutilizable y no reciclado y será de obligado cumplimiento para todas los supuestos de fabricación , adquisición en la UE e importaciones. Afectará a la fabricación, importación o adquisición de envases de plástico no reciclado fabricado o importado en España, es decir bolsas, film retráctil, bandejas, cajas… elaborados con ese material , así como semielaborados de plástico destinados a la obtención de plástico y productos que contengan plástico destinado al cierre o comercialización o presentación de envases no reutilizables. Alberto García Valera, socio director de EY en Andalucía ABC «El impuesto lo pagarán las empresas que lo fabriquen o adquieran y estás lo repercutirán a la cadena de distribución. Es decir, el mayorista lo traslada al minorista y el minorista al cliente final. ¿Hay alternativa a este impuesto? Cambiar el proceso de embalaje y envases usando plástico reciclado, aunque no siempre se puede hacer, sobre todo en el caso de alimentos», explica Alberto García Valera, socio director de EY Abogados en Andalucía y ex delegado especial de la Agencia Tributaria en la región. «El Gobierno prevé ingresar por este impuesto 725 millones anuales y los costes indirectos para la empresa se han calculado por distintas federaciones en unos 700 millones adicionales. Es decir, a las empresas les va a costar más cambiar sus procesos productivos que lo que se va a recaudar por el impuesto porque tendrán que adaptar sus sistemas informáticos para registrar los kilos de plásticos que se usan y cómo se repercute al cliente. Es un cambio importante. Exigirá gestionar una información que hasta ahora no era esencial para las empresas, pero de la que ahora tienen que informar a Hacienda. Es decir, cada empresa tendrá liquidar impuestos en función del plástico que consume. Los fabricantes deberán reflejar en la contabilidad las materias primas que se utilizan para obtener los productos y los compradores las existencias de envases de plástico no reutilizables», indica García Valera. A su juicio, «se trata de un impuesto inflacionario cuya entrada en vigor podría terminar compensando la bajada del IVA a los alimentos que acaba de aprobar el Gobierno». Entiende García Valera que a estas alturas ya es imposible una prórroga vía decreto ley, por lo que a partir del 1 de enero entrará en vigor. «Es un impuesto nacional e indirecto, como el IVA, aunque monofasico, de modo que -añade- cuando la empresa exporte tendrá derecho a que le devuelvan el impuesto sobre el plástico». En el peor momento Luis Fernández Palacios, secretario de la Confederación de Empresarios de Andalucía Luis Fernández Palacios, secretario de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), admite que «es complicado que antes del 2 de enero se pueda aprobar un aplazamiento de este impuesto, que terminará pagando el consumidor final. No tiene mucho sentido poner en marcha este impuesto que afectará a toda empresa que use plástico no reciclable, cuando acaban de aprobarse medidas para minimizar el impacto de la inflación». A su juicio, «no es el momento de aplicar este impuesto, que aumentará el precio final de los productos y que supondrá un coste interno de gestión para las empresas, ya que sus sistemas informáticos tendrán que contemplar cómo se repercuten los 0,45 céntimos por kilo de plástico usado». Admite Fernández Palacios que «la mayoría de las compañías no han adaptado sus sistemas informáticos, aunque la Agencia Tributaria les ha avisado de que tendrán que liquidar periódicamente ese impuesto. Por ahora no hay instrucciones claras de cómo hacerlo, lo cual genera una gran inseguridad jurídica». El secretario general de la CEA prevé que ese impuesto termine eliminándose, como sucedió con el impuesto a las bolsas de plástico, cuyo coste de gestión para la Administración era superior a la recaudación que le generaba». Miguel ángel Jiménez, secretario general de Landaluz, la Asociación de Empresas de Alimentos de Andalucía ABC Y si hay un sector afectado por este impuesto es el alimentario. La Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía (Landaluz), que representa a empresas de la región con una facturación agregada superior a los 7.500 millones de euros (el 70% del sector agroindustrial) ha hecho un llamamiento de última hora al Gobierno para aplazar la entrada en vigor de un impuesto que amenaza el futuro de gran número nuestras empresas asociadas. «Parece poco lógico que, tras la decisión del gobierno italiano de aplazar la entrada en vigor de este gravamen, España se haya quedado sola en Europa con la introducción de un impuesto que supondrá añadir sobrecostes a sus empresas en un contexto especialmente delicado como el que nos encontramos. Una piedra más en el camino para un sector que lleva meses sometido a un gran incremento de costes (materias primas, transporte, energía…) a las que ahora, si la situación no se reconduce, deberán sumar una medida que tendrá un impacto directo de 690 millones de euros, especialmente en Andalucía en industrias como la aceitera, aceitunas, cárnico, bebidas, etc», indica Miguel Ángel Jiménez, secretario general de Landaluz. Landaluz asegura estar «firmemente comprometida con la reducción de los plásticos de un solo uso, pero consideramos que el impuesto llega en el peor momento posible. El impuesto es también una medida especialmente perjudicial para las empresas de menor tamaño que, en el actual escenario inflacionista, tienen menor capacidad de maniobra y, por tanto, de resistencia ante la suma de nuevos sobrecostes. Y es que, consideramos que es importante destacar que los impactos no sólo se derivan del pago del propio impuesto, sino especialmente por toda la operativa de gestión y de administración que conlleva su contabilización y pago y que resulta especialmente gravosa en el caso de las pymes. Sin instrucciones de Hacienda Sobre la aplicación del impuesto, las empresas alimentarias de Andalucía han trasladando a Landaluz «dificultades para introducir la mecánica en sus sistemas informáticos, incidencias con los sistemas informáticos de sus clientes que detectan aumentos de precios no pactados cuando se incluye el impuesto al plástico, el desglose o no del mismo en factura, etcétera. Son problemas que se se están encontrando nuestras empresas a las que, debido en las fechas en las que nos encontramos, les está costando poder llegar a tiempo a la entrada en vigor». «El sector agroalimentario andaluz va por delante de la legislación en su compromiso con el medio ambiente y, en la gestión del plástico, y la gran mayoría de nuestras empresas ya han adoptado medidas como el rediseño, la reducción de peso o la reutilización para tratar de minimizar la presencia de este material en el 'packagin'. De hecho, según datos de Eurostat, España se sitúa entre los países con mejores ratios de reciclaje de envases de plástico (51,4%), por delante de naciones como Alemania, Francia o Italia y del conjunto de la media europea (37,7%)», indica Landaluz. Pérdida de competividad «La introducción del impuesto exclusivamente en nuestro país incrementa los sobrecostes para las empresas españolas y, por tanto, les resta competitividad frente a nuestros competidores europeos. En ese sentido, conviene destacar el impacto nocivo que esta medida presenta para las exportaciones del sector agroalimentario, así como el freno que puede suponer a los inversores en España , que pueden decantarse por otros mercados en los que no deban asumir estos costes adicionales». «El Gobierno debería mostrarse receptivo a aplazar una medida de claro impacto negativo en todo el sector agroalimentario andaluz al que le resta competitividad y le aumenta costes en un contexto de incremento de inflación y aumento de costes de producción». Álvaro González Zafra, director general de la Confederación Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), que engloba grupos empresariales con un volumen de facturación de 9.000 millones de euros en Andalucía, 3.500 establecimientos y 42.000 empleados en la región, afirma que este impuesto afecta más a la industria alimentaria y fabricantes que a la distribución comercial. «Es un impuesto inoportuno que supone incremento de costes y, por tanto, riesgo para la ya elevada inflación. Por eso estamos pidiendo una moratoria en su entrada en vigor, dado que no existe ningún otro país de la Unión Europea que lo esté aplicando. Si no se aprueba la moratoria tendrán que ser muy flexibles los primeros meses porque el grado de complejidad en la implantación es muy elevado».

