Deloitte nombra a tres directores para crecer con Legal y Tecnología en Andalucía

Deloitte quiere crecer con las áreas de Tecnología y Legal en Andalucía y ha promocionado a tres directores para capitanear estas líneas de negocio. Además, la 'big four' ha apostado por personal de la casa para incorporar a 13 gerentes que cubran las ... nuevas necesidades de los clientes en la región.

La entidad, capitaneada en la comunidad por Adolfo Gutiérrez de Gandarilla, ha apostado por Cristóbal Gálvez Espinar como director de Tecnología y Transformación. Se trata de un perfil con un largo recorrido en Deloitte.

Inició su carrera en la firma en 2007 como programador, promocionó a analista y, posteriormente, a jefe de equipo. Tras ello, pasó por Azvi para en 2018 regresar a la firma de servicios profesionales como responsable de área SAP en la oficina de Sevilla. Desde entonces, ha ido ocupando diferentes responsabilidades hasta asumir ahora la dirección de Consultoría Tecnológica en la Zona Sur.

En el área Legal, los nuevos directores son Carlos Crespo y Javier Sánchez-Agesta. El primero empezó en Deloitte como abogado junior en 2014 y cuenta con experiencia en Garrigues y Ramón y Cajal Abogados. El segundo, que también ha trabajado en KPMG, se pone al frente de impuestos, movilidad y compensación.

Incorpora a 13 gerentes en la región

Un total de 13 gerentes pasan a reforzar diferentes líneas de servicio. El área de Auditoría y Garantía es la que concentra el mayor número de nombramientos, con cuatro profesionales, seguidas por Estrategia, Riesgos y Transacciones así como Tecnología y transformación, que suman tres cada una. En Impuestos y Legal se suman dos nuevos gerentes, mientras que Áreas Corporativas recibe una incorporación.

«La mayoría de los profesionales que han promocionado este año han desarrollado la carrera dentro de la firma, refleja el compromiso de Deloitte con el crecimiento profesional desde dentro», subraya el socio director en Andalucía, Adolfo Gutiérrez de Gandarilla.

La 'big four' cuenta con 700 profesionales en Andalucía, donde tiene como foco estratégico las áreas de impuestos y legal; estrategia, riesgos y transacciones así como la ciberseguridad, la tecnología y la transformación.

«Han experimentado un fuerte crecimiento y se han consolidado como palancas fundamentales para impulsar la competitividad del tejido empresarial andaluz», valora.

Presentes desde 1977 en Andalucía, esta firma de servicios profesionales cuenta con siete socios y nueve directores en la región y da servicio a compañías de sectores como el agroalimentario, turístico, energético, tecnológico y de infraestructuras.

Además, Sevilla acoge su centro de desarrollo tecnológico para Europa, desde donde presta servicios a empresas e instituciones en grandes procesos de transformación.