Defensa aplaza la entrega de los blindados 8x8 que se prueban en la fábrica de Alcalá

El Ministerio de Defensa ha retrasado la entrega de los nuevos blindados Dragon 8x8 que ha construido el consorcio Tess Defence, en el que se encuentra integrada la fábrica de Santa Bárbara de Alcalá de Guadaíra, que es la que realiza las pruebas. ... De hecho, el pasado verano tenía ya en las instalaciones 75 de estos carros de combate a punto para la entrega al Ejército de Tierra.

El departamento que dirige Margarita Robles ha encargado a Indra, que es el líder del consorcio, una serie de actualizaciones técnicas, fijando el año 2028 como límite para la recepción de los vehículos, aunque eso será para los que están en construcción, los que ya se han terminado y han superado la fase de pruebas en la pista sevillana sí serán recepcionados.

El anuncio lo hizo la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso de ayer, donde explicó que la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) revisó con Tess Defence los aspectos técnicos el pasado 28 de noviembre, acordando varias mejoras tecnológicas para modernizar los vehículos.

Entre las mejoras pactadas, Valcarce mencionó la modificación de configuraciones simples a completas, la actualización de los requisitos de simuladores, la formación virtual del sistema de conciencia situacional, el apoyo a la entrada en servicios y el entrenador del sistema armas. No obstante, estas modificaciones supondrán nuevos retrasos en las entregas, admitiendo la necesidad de «hacer el correspondiente reajuste en las anualidades». Actualmente, se espera que los 348 vehículos previstos en la primera fase del proyecto sean entregados en 2028, en respuesta a las críticas del PP por los continuos aplazamientos.

Tras varios retrasos, las penalizaciones impuestas por el Ministerio han llevado a las empresas a los tribunales. Aunque inicialmente recurrieron, el Ministerio de Defensa ha logrado imponer sanciones económicas por valor de 9,19 millones de euros por incumplimientos en los plazos y en los hitos técnicos. El contrato con Tess Defence, valorado en 1.786 millones de euros, fue firmado el 25 de agosto de 2020, pero ha sufrido múltiples reprogramaciones desde entonces.

En cuanto a las entregas, hasta 2025 solo se han recibido once unidades de las 92 prometidas para 2024. El presidente de Indra, Ángel Escribano, indicó que se prevé entregar entre 60 y 80 unidades este año, aunque Valcarce ha especificado que se esperan 57 entregas antes de finales de 2025. El total de vehículos a entregar al Ejército de Tierra asciende a 998, repartidos en tres fases del programa.

La fábrica de Santa Bárbara ganará 7.000 metros cuadrados en el almacén logístico donde se construye el centro de fabricación aditiva

A la par, la factoría sevillana, que pertenece al grupo multinacional General Dynamics, se prepara para asumir los nuevos encargos de Defensa. El más esperado es el de fabricación de los carros 'Leopard' para el Ejército de Tierra, uno de los últimos contratos anunciados, así como el mantenimiento de los 'Pizarro'. Todo ello se suma a los pedidos de ejércitos europeos como el de Letonia, que ha duplicado el pedido inicial y eleva a 84 el número de 'Hunters' que ya tiene en cartera el constructor militar.

El director general de Santa Bárbara, Alejandro Page, visitó el pasado noviembre las instalaciones que se preparan para absorber toda esta carga de trabajo que se avecina. En concreto, ganarán 7.000 metros cuadrados en el almacén logístico, donde actualmente se construye el futuro centro de fabricación avanzada junto a la jiennense Novaindef, que es la que proveerá de los nuevos sistemas.

La inversión en esta fábrica se llevará a cabo por dos vías: por la de la mejora de las instalaciones, con una mayor superficie de almacén y con este centro de excelencia que se pondrá en servicio el primer semestre del año que viene. El proyecto consiste en disponer in situ de un taller de fabricación de repuestos a través de impresoras 3D de fibra metálica, hornos de mecanizado y un sistema para la certificación de las piezas que se fabriquen. También se creará un repositorio digital con todas las medidas de seguridad para tener siempre documentados esos repuestos.

La otra es con una ampliación de la plantilla, que crecerá en 50 personas. La planta sevillana busca, en concreto, especialistas en la gestión del ciclo de vida de los 'Pizarro', los vehículos terrestres acorazados que necesitan una modernización urgente para atender a las necesidades del Ejército de Tierra.