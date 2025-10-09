Suscríbete a
ABC Premium

distribución

¿Los comercios deben abrir en domingo? La mitad de los andaluces cree que sí

El 8% realizaría compras en la jornada dominical, el mismo porcentaje que los viernes

Del Club de Scotta a la terraza de Scalpers o el bar de Silbon: la moda debuta en restauración

Un centro comercial en una imagen de archivo
Un centro comercial en una imagen de archivo abc
Noelia Ruiz

Noelia Ruiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La mitad de los andaluces cree que debería ampliarse el número de festivos y domingos que pueden abrir los comercios, siendo los jóvenes los más interesados.

Así se desprende del estudio realizado por Sigmados para la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), ... que aboga por flexibilizar los horarios ante el auge del comercio online y la aparición de grandes plataformas de origen asiático.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app