¿Los comercios deben abrir en domingo? La mitad de los andaluces cree que sí

La mitad de los andaluces cree que debería ampliarse el número de festivos y domingos que pueden abrir los comercios, siendo los jóvenes los más interesados.

Así se desprende del estudio realizado por Sigmados para la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), ... que aboga por flexibilizar los horarios ante el auge del comercio online y la aparición de grandes plataformas de origen asiático.

«Ha llegado el momento de revisar los marcos legislativos en materia comercial y actualizarlos», ha reivindicado el director general de la distribución en Anged, Pablo de la Cruz.

El principal argumento esgrimido es que esta flexibilidad «es necesaria» para hacer frente al auge de compras en la esfera digital. En concreto, cuatro de cada diez andaluces dejarían de comprar en online y acudirían físicamente a las tiendas si abriesen en domingo, según la radiografía de Sigma Dos.

Los jóvenes compran por ocio

«Los datos son muy contundentes: los encuestados creen que la libertad de horario redunda en la gestión personal, familiar, económica y favorece que haya más beneficiarios que perjudicados», ha detallado la directora general de Sigma Dos, Rosa Díaz.

Hay diferencias sustanciales entre generaciones. Si bien los jóvenes vinculan el momento de la compra con una experiencia, para los adultos responde más a una gestión. En este sentido, el 58% de los encuestados estima que la apertura en domingo le ayudaría a organizarse la semana. A pesar de ello, solo el 8% de los andaluces realizaría compras en dicho día, un porcentaje que igualaría a las compras de los viernes.

Con todo, la tienda física es por el momento el canal preferido para casi todos los artículos, destacando el caso de la alimentación y bebidas (con el 80%), los electrodomésticos o la perfumería.

La electrónica e informática así como los juguetes y videojuegos se reparten casi a partes iguales entre ambas modalidades de compra. En el caso de la música, el cine y la televisión gana la adquisición por vía online. "Los productos normalizados sí se venden bien por internet, pero es diferente en aquellos que hay que palpar", ha añadido el economista José María O'Kean.

En cuanto al pequeño comercio, O'Kean ha propuesto medidas de apoyo para que no desaparezcan del centro de las ciudades. En cualquier caso, ha asegurado que su competencia no es quien abra o no en domingo, sino internet. "El mundo no va a volver atrás y abrir en domingo no es perjuicio sino una oportunidad", ha añadido.

Presentación del estudio sobre horarios comerciales de Sigmados manuel olmedo

Por último, la mitad de la población encuestada considera que los horarios y días de apertura deberían ser homogéneos en todos los municipios de la región así como en todas las comunidades.

