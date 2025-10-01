Sputnik cierra una sexta edición con récord de participantes

La sexta edición de Sputnik cierra con récord de participantes tras haber inspirado a más de 600 jóvenes para que aspiren a cargos de liderazgo, inicien proyectos de emprendimiento y aporten a la construcción de un mundo mejor.

«Cuando acabamos cada edición siempre pensamos que es insuperable, porque tenemos la suerte de que las cosas salen muy bien, pero este año otra vez, la sexta edición ha sido maravillosa, espectacular, hemos tenido ponentes increíbles que se han dejado la piel y hemos tenido este año más becarios que nunca«, ha valorado Juan Barea, el empresario y promotor de esta iniciativa.

La séptima edición traerá alguna sorpresa para los jóvenes. «El año pasado inauguramos esta competición de ideas de negocio que fue el Dream Big, volvemos a repetir y estamos dando la vuelta a cómo mejorarla todavía aún más y cómo hacerla que tenga más fuerza para que ayude a los chicos a que aprendan todavía más», ha avanzado.

La nota más filosófica la aportó David Cerdá, autor de obras como Ética para valientes y El dilema de Neo. Este escritor defendió ante los participantes que la vida solo cobra sentido cuando está conectada a un plano superior. «Todo lo que no sea conectarme con un sentido superior es lo que me deja en la estacada», argumentó.

Los pilares de la vida

Para este filósofo, la fortaleza no se encuentra en la búsqueda de éxito material o reconocimiento social, sino en aquello que aporta verdadero propósito. «Lo que os va a hacer fuertes es conectaros con algo que tenga sentido», insiste.

Lo ha resumido en cuatro pilares: hacer el bien, añadir verdad al mundo, el amor y la belleza. En un contexto en el que se incentiva fundar empresas y ser emprendedores, Cerdá ha planteado un matiz decisivo: «deben responder a uno de los cuatro pilares». Por último, ha sido contundente con una reflexión: «Pasar por el mundo sin haber amado es una tragedia».

Los mentores de esta edición

Los mentores que han participado en la edición de este año en el campus han sido Jesús Alcoba, director creativo de La Salle Campus Madrid y especialista en liderazgo; Ignacio Dean, divulgador y escritor, primer español en dar la vuelta al mundo a pie y primera persona en unir a nado los cinco continentes; Eduardo Strauch, superviviente del accidente aéreo de los Andes en 1972; Khadija Amin, refugiada política y ex presentadora de las noticias de la televisión nacional de Kabul antes del regreso de los talibanes; Pilar Manchón, directora global de Estrategia e Investigación en Google; David Troya, creador de las startups Ikono y Glamping Hub; y Luis Bolaños, fundador y presidente de Naturgreen. Todos ellos formaron parte de la jornada inaugural.

En la segunda sesión intervinieron María Galán, responsable de la ONG Babies Uganda; Ousman Umar, presidente de Nasco Feeding Minds; Guadalupe Fernández, gran especialista en la primera circunnavegación de Magallanes y Elcano; Miguel Milano, presidente de Salesforce.com, reconocida como la compañía más innovadora del mundo. Eduardo Dávila Miura, torero y socio director de Bull Team; y David Cerdá, filósofo y escritor. Ambas jornadas fueron abiertas por el fundador del proyecto han sido los encargados de poner el broche en la jornada vespertina.

Los campus de Sputnik se dividen en tres sesiones. Esta primera que ha comenzado es el Bootcamp y se ha centrado en el espíritu emprendedor. La segunda, que se celebrará el 27 y 28 de octubre, es el Techcamp, orientado a la tecnología y el tercero es el Startupcamp, al mundo de la empresa y tendrá lugar el 1 y 2 de diciembre.