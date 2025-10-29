Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Andalucía eleva a nivel 1 el Plan de Riesgo por Inundaciones y envía el aviso Es-Alert en Huelva
Última hora
Sevilla activa el Plan Territorial de Emergencias por el temporal de lluvia y viento

Encuentros de sensibilización y sostenibilidad

«Tenemos que ser críticos, cuestionarnos y utilizar la IA con propósito»

La inclusión digital y cómo integrarla en proyectos para la mejorar de la calidad de vida de las personas con discapacidad fue el foco de debate de la última mesa redonda de la VI edición del Encuentro de Sensibilización y Sostenibilidad

Luis Montoto, Lourdes González, Jorge Gómez, Antonio Rueda, Estela Quesada y Ernest Abella
Luis Montoto, Lourdes González, Jorge Gómez, Antonio Rueda, Estela Quesada y Ernest Abella Raúl Doblado

C. J.

Sevilla

La inclusión digital ha sido el tema protagonista de la última mesa redonda de la VI edición del Encuentro de Sensibilización y Sostenibilidad, una jornada organizada por ABC y Fundación Konecta y con la colaboración de Fundación Cajasol. Bajo el título, 'Inclusión Digital: Tecnología e ... IA al servicio de los más vulnerables', el debate ha estado moderado por el periodista Luis Montoto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app