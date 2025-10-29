«Tenemos que ser críticos, cuestionarnos y utilizar la IA con propósito»

La inclusión digital ha sido el tema protagonista de la última mesa redonda de la VI edición del Encuentro de Sensibilización y Sostenibilidad, una jornada organizada por ABC y Fundación Konecta y con la colaboración de Fundación Cajasol. Bajo el título, 'Inclusión Digital: Tecnología e ... IA al servicio de los más vulnerables', el debate ha estado moderado por el periodista Luis Montoto.

En la charla han participado Ernest Abella, head of Digital Inclusion NTT Data Spain; Jorge Gómez, responsable de Force for Good de Amazon España; Lourdes González, responsable de Accesibilidad Tecnológica en Fundación ONCE; Antonio Rueda, director general de Fundación VASS, y Estela Quesada, directora de Responsabilidad Social Corporativa de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel.

El debate comenzó hablando sobre el impacto social de las nuevas herramientas digitales y cómo trabajan las grandes empresas al respecto. «En ese sentido centramos nuestra actividad en tres pilares: alimentación, educación y desastres naturales», explicó Jorge Gómez, responsable de Force for Good de Amazon España. «Lo que hacemos es amplificar el impacto social uniendo tres componentes: nuestra capacidad logística, tecnológica y talento»

En el caso de Fundación Once, Lourdes González, responsable de Accesibilidad Tecnológica en Fundación ONCE, explicó en primera persona los usos que se está haciendo desde la entidad de la inteligencia artificial para favorecer la inclusión: «He utilizado la inteligencia artificial para irme de compras o ayudarme en un MBA que he cursado. El uso que hacemos de la IA es bastante intenso, aunque lógicamente también está acompañado de ayuda humana».

Por su parte, Antonio Rueda, director general de Fundación VASS, describió como es el uso de la inteligencia artificial para fomentar el talento digital a través de la investigación y apoyo a la formación. «Pensando fuera de la caja y haciendo cosas novedosas, todo es posible», argumentó.

Estela Quesada, directora de Responsabilidad Social Corporativa de IBM para España, se atrevió a responder a la pregunta de hasta qué punto el desarrollo tecnológico puede favorecer la desigualdad. «Estamos en un momento muy importante para la sociedad. Hablamos de una inteligencia artificial que sea responsable, ese es nuestro compromiso. La invitación es mirar a la tecnología con curiosidad, atendiendo a las oportunidades que nos ofrece y con criterio», enfatizó.

Ante la pregunta de cómo es el uso de la IA para la creación de experiencias realmente inclusivas, Ernest Abella, head of Digital Inclusion NTT Data Spain, señaló que «estamos viviendo un momento histórico porque podemos usar la tecnología con un mismo lenguaje. Podemos pedirle a la IA que nos ayude de una manera sencilla». «Experiencias individuales es sinónimo de inclusión. Tenemos que ser críticos, cuestionarnos y utilizar la IA con propósito, así como asegurarnos que esa información sea ética y tenga en cuenta los valores humanos», expuso añadiendo que «una inteligencia artificial entrenada nos tendría que ayudar con aspectos como cómo relacionarnos con los demás».

Debatiendo sobre los riesgos que puede generar la inteligencia artificial en casos concretos, Lourdes González expuso que algunas personas «creen que la IA es una persona de verdad o incluso puede potenciar la soledad», además de riesgos de carácter metodológico: «Un problema es que los profesores lo que están haciendo es crear exámenes con IA pero que no favorecen a las personas discapacitadas».

Gómez también expuso ejemplos prácticos de Amazon de proyectos con entidades sociales apoyados en la inteligencia artificial. Es el caso de la incorporación de tecnología para hacer más eficientes las labores de entrega de alimentación de varias entidades sociales. «Hemos automatizado toda la gestión del inventario y toda la salida, así como reconocer el inventario de supermercados pequeños que dona comida», explicó Gómez. «Esto supone que el tiempo que estas fundaciones dedicaban a esos procesos lo dediquen ahora al acompañamiento de familias necesitadas», expuso, añadiendo también la respuesta de la empresa ante la necesidad de varias entidades sociales tras el desastre de la dana en Valencia. «Complementamos una nave con una red logística adaptada a una situación de ayuda humanitaria y lo pusimos al servicio de las personas afectadas en la zona cero», desarrolló. Gracias a estas iniciativas, en doce semanas consiguieron distribuir más de dos millones de productos esenciales a viviendas afectadas. «En los dos ejemplos, la tecnología fue fundamental para agilizar procesos, tanto internamente como externamente».

En ese sentido, Antonio Rueda reflexionó sobre si las personas con discapacidad son los grandes olvidados de la transformación digital. «Desde la fundación montamos un programa que se llama Talento Digital para Todos para que las personas con discapacidad se animen con este tipo de trabajo. No es fácil porque enseñar tecnología es como enseñar matemáticas», indicó añadiendo que «si somos capaces de hacer accesibles itinerarios complejos, muchas personas se podrían sumar».

La colaboración entre entidades fue otro de los focos del debate. «Siempre hay que trabajar colaborando con entidades ya que la raíz es dar un paso atrás para preguntarnos qué estamos haciendo y entender que eso que hacemos tiene un impacto en la sociedad. Hay que hacer las cosas de forma intencional y responsable», sostuvo Estela Quesada.

También Ernest Abella debatió sobre la importancia de desarrollar unas herramientas digitales inclusivas. «El nivel de madurez que tenemos aún es bajo. Tenemos que integrar estructuralmente ese compromiso, ese es el principal reto que estamos teniendo», confesó. «Este ejercicio es el que tenemos que hacer, porque la legislación va mucho más lenta que la tecnología, porque así vamos a conseguir que nuestros canales digitales y productos sean accesibles a lo largo del tiempo», añadió.

Proyectos inclusivos

La última parte de la mesa redonda sirvió para ejemplificar algunos proyectos que están llevando a cabo las entidades para favorecer la inclusión gracias a la inteligencia artificial. En el caso de Fundación ONCE, Lourdes González explicó que están desarrollando de la mano de Amazon un proyecto para que la asistente Alexa ayude a las personas con discapacidad a detectar su estado de ánimo, además de otro proyecto de robótica asistencia para crear un sistema que ayude a las personas con diferentes capacidades a desenvolverse en escenarios complejos como centros comerciales o estaciones. En ese sentido, Jorge Gómez explicó otros proyectos que desarrolla Amazon como el que realiza con Cruz Roja, que consiste en que ingenieros de la compañía realicen un acompañamiento a personas en riesgo de situación de soledad no deseada.

Sobre la importancia de trabajar con equipos conjuntos, Antonio Rueda señaló que «lo ideal es que las personas con discapacidad lideren algunos procesos porque son quienes lo viven en primera persona». En ello también incidió Estela Quesada: «La clave para nosotros es la colaboración, y es importante en hacerlo con un foco muy claro en las personas y en cómo queremos ayudarnos a superarnos como sociedad ante las circunstancias concretas que vivimos».

Para ello también se habló de la importancia de formar bien a los profesionales del futuro. «Es muy importante decirles que usen la inteligencia artificial, que se lancen y exploren pero, sobre todo, se cuestionen. Es ahí donde debemos acompañarlos y también enseñarles a poner a las personas en el centro», concluyó Ernest Abella.