Cox decanta la balanza hacia el Distrito Portuario para la nueva sede en Sevilla

La energética Cox ha empezado a dar pasos para construir las nuevas oficinas que sustituirán al edificio de Palmas Altas que diseñó Richard Rogers para Abengoa y que albergará la Ciudad de la Justicia de Sevilla. La compañía que preside Enrique Riquelme ha elaborado ... un estudio detalle para conocer la viabilidad de las naves regionalistas de La Raza, que son el epicentro del futuro Distrito Portuario, para alberga la sede y al millar de trabajadores que tiene en la capital hispalense.

Actualmente se encuentran alojados en el edificio C del complejo empresarial al que se están trasladando los juzgados de la ciudad. El contrato de alquiler se renovó el pasado mes de junio por un año más, como anunció Riquelme tras la junta de accionistas celebrada en estas instalaciones. Entonces compartió con los periodistas su queja por lo elevada que era la renta y su intención de no permanecer mucho más tiempo del previsto en esta ubicación.

Desde entonces la firma no ha hecho nuevos anuncios sobre la sede, aunque disponen de una última prórroga en Palmas Altas hasta diciembre de 2026, según confirman a ABC fuentes de la Consejería de Justicia, que es la propietaria del inmueble. Sin embargo, eso no significa que no haya avances. La compañía ha encargado un estudio detalle para ver las capacidades de los viejos almacenes portuarios. Se ha interesado por un cuerpo de naves, que tienen una superficie de más de 10.000 metros cuadrados y espacios diáfanos en el interior. Además están disponibles los tinglados, situados a la espalda de los almacenes, con salida directa al muelle y vistas al río.

Esta es la ubicación preferente del fundador de Cox, que también barajó otro enclave a la entrada de la isla de la Cartuja, junto a Torre Sevilla. El empresario valenciano pidió información sobre el antiguo solar de las banderas de la Expo 92 que ha permanecido vacío desde entonces. Esta parcela, de 11.000 metros cuadrados, pasará de sistema general de equipamientos y servicios públicos a servicios avanzados, pero precisa de un cambio urbanístico que no está tramitado aún y el subsuelo tiene algunos problemas de acometidas eléctricas. Eso fue lo que motivó a la propia Consejería de Justicia a rechazar la opción para levantar allí la nueva Audiencia Provincial y, casualidades de la vida, terminó adquiriendo las oficinas de Abengoa antes de que Cox absorbiera lo que quedaba de la empresa en el periodo de liquidación.

El Distrito Portuario es el proyecto estrella del Puerto de Sevilla que lleva cinco años en tramitación. El expediente llega ahora al final del proceso con la presentación de un plan de movilidad, que ya se ha redactado, y la aprobación definitiva de la Consejería de Fomento para que se puedan solicitar las primeras licencias de obra. En este enclave ha reservado terreno la Cámara de Comercio que llevará allí la ampliación del campus universitario de Eusa. La institución económica ha firmado un protocolo de colaboración y analiza las posibilidades de las naves.

También quiere permanecer en los almacenes regionalistas la firma de moda Noon que fue una de las primeras en apostar por este espacio. Desde hace siete años mantiene allí su sede y la aspiración es continuar. Para ello realizó algunas obras de acondicionamiento y repartió el espacio convirtiéndolo en las oficinas centrales de la marca.

La tramitación llega a su fin

La ocupación de estas naves es en régimen de concesión administrativa por un plazo máximo de 50 años, que es lo que contempla la ley en este tipo de activos. Todas las construcciones situadas junto al muelle están afectadas por el dominio público portuario y, por tanto, no se pueden vender. Otra cosa es lo que ocurre en la acera opuesta de La Raza, que tiene otra catalogación.

Las parcelas que se encuentran situadas junto a la calle Tarfia no están dentro de la zona de servidumbre y, por tanto, pueden ser enajenadas. Ese es el plan del Puerto que las sacará a subasta, pero para ello es necesario que se formalice el cambio urbanístico para que ese suelo pase de servicios especiales a residencial. Allí se han proyectado 700 viviendas, además de suelo terciario para levantar hoteles, oficinas y otros negocios.

El asunto debe ir al Pleno el próximo mes de octubre y una vez que este aprobado, se realizará una tasación de los terrenos para su posterior subasta.