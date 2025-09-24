Suscríbete a
Cox decanta la balanza hacia el Distrito Portuario para la nueva sede en Sevilla

La compañía de Enrique Riquelme analiza la viabilidad de las naves de la Raza mediante un estudio detalle para trasladar allí al millar de trabajadores que está en la capital

La conquista americana de Cox en seis meses

Recreación del Distrito Portuario de Sevilla abc
Elena Martos

La energética Cox ha empezado a dar pasos para construir las nuevas oficinas que sustituirán al edificio de Palmas Altas que diseñó Richard Rogers para Abengoa y que albergará la Ciudad de la Justicia de Sevilla. La compañía que preside Enrique Riquelme ha elaborado ... un estudio detalle para conocer la viabilidad de las naves regionalistas de La Raza, que son el epicentro del futuro Distrito Portuario, para alberga la sede y al millar de trabajadores que tiene en la capital hispalense.

