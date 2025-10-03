Suscríbete a
Cox celebrará en Palmas Altas una nueva junta de accionistas por la compra de Iberdrola México

La primera convocatoria se ha previsto para el 4 de noviembre

La conquista americana de Cox en seis meses

Primera junta de accionistas de Cox celebrada en Palmas Altas
Primera junta de accionistas de Cox celebrada en Palmas Altas abc

El grupo Cox celebrará en Palmas Altas una segunda junta de accionista. En este caso será de carácter extraordinario para aprobar la compra de los negocios de Iberdrola en México por un importe de 4.200 millones de dólares (unos 3.700 millones ... de euros), según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

