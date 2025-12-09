Suscríbete a
La construcción se queda sin obreros en Andalucía, la mitad de los profesionales se jubilará en diez años

Los promotores alertan de que la falta de mano de obra agrava el problema de la vivienda

Sevilla tiene un déficit de más de 22.000 trabajadores de la construcción

Un trabajador de la construcción en una de las promociones residenciales que está actualmente en obras
Un trabajador de la construcción en una de las promociones residenciales que está actualmente en obras belén díaz
Elena Martos

La edad media del trabajador cualificado de la construcción en Andalucía es de 45 años. La mitad de ellos, que son los se salvaron de la 'quema' tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, superan los 55 y se jubilarán en diez años, ... según datos de la consultora Adecco. Sin un relevo generacional, la situación se torna más que preocupante, como alertan los principales promotores andaluces.

