La compañía DFDS adquiere dos ferris de Armas Trasmediterránea para reforzar sus operaciones en el Estrecho

La compañía DFDS Iberia, que adquirió FRS Iberia Maroc en enero de 2024, ha anunciado la adquisición de dos ferris de Naviera Armas Trasmediterránea para ampliar su capacidad de rutas en el Estrecho de Gibraltar con las conexiones entre Algeciras (Cádiz) y los ... puertos de Tánger Med y Ceuta, en el continente africano. En una nota DFDS ha explicado que la adquisición incluye un ferri RoPax para carga y pasajeros, un catamarán de alta velocidad (HSC), todos los permisos de operación correspondientes y la integración de unos 200 empleados. El resto del equipo se integrará en Baleària en el marco de un acuerdo más amplio.

Según ha expuesto Mathieu Girardin, jefe de la División de Ferry en DFDS, el crecimiento del mercado de ferris en el Estrecho de Gibraltar «ha excedido las expectativas» de la compañía desde su entrada en 2024. Así, los dos ferris que han adquirido ya están operando en sus rutas y se espera llevar a cabo «una transición fluida y una mejora inmediata de los servicios tanto para los pasajeros como para los clientes de carga».

En ese sentido, Girardin ha dado la bienvenida a los «nuevos compañeros» de Armas/Trasmediterránea, tanto de tripulación como del personal de los puertos de Tánger Med, Algeciras y Ceuta, defendiendo que esta integración «fortalece a nuestro equipo y refuerza nuestro compromiso de ofrecer un servicio centrado en el cliente». Junto con los empleados actuales, Ronny Moriana Glindemann, director general de DFDS en el Estrecho de Gibraltar, ha asegurado que van a seguir ofreciendo «soluciones de transporte seguras, fiables y de alta calidad». La compra está sujeta a la aprobación de las autoridades competentes. De este modo, se prevé que la operación se complete en el primer trimestre de 2026.

«Mejora inmediata»

Los buques adquiridos —el RoPax Volcán de Tamasite, construido en 2004, y el HSC Villa de Agaete, construido en 1999— ya están operando en estas rutas, lo que «garantiza una transición fluida y una mejora inmediata de los servicios» tanto para pasajeros como para clientes de carga. Además, DFDS incrementará su participación de capacidad en un ferri RoRo de carga actualmente compartido entre varios operadores en la ruta Algeciras-Tánger Med, lo que permitirá a la compañía responder mejor a la creciente demanda en este corredor estratégico.

DFDS opera una red de transportes que conecta toda Europa, con unos ingresos anuales de 3.600 millones de euros y 13.200 empleados a tiempo completo. Fue fundada en 1866 y tiene su sede y domicilio social en Copenhague.

La compañía mueve mercancías en remolques por ferry, carretera y ferrocarril y ofrece soluciones complementarias y relacionadas de transporte y logística. DFDS también transporta pasajeros en coche y a pie en rutas de ferry de corta distancia y nocturnas.