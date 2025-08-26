Suscríbete a
La compañía DFDS adquiere dos ferris de Armas Trasmediterránea para reforzar sus operaciones en el Estrecho

Se ampliará capacidad para las conexiones con los puertos de Tánger Med y Ceuta

Barco de la compañía naviera DFDS Iberia, en alta mar
Barco de la compañía naviera DFDS Iberia, en alta mar ABC

ABC Andalucía

Sevilla

La compañía DFDS Iberia, que adquirió FRS Iberia Maroc en enero de 2024, ha anunciado la adquisición de dos ferris de Naviera Armas Trasmediterránea para ampliar su capacidad de rutas en el Estrecho de Gibraltar con las conexiones entre Algeciras (Cádiz) y los ... puertos de Tánger Med y Ceuta, en el continente africano. En una nota DFDS ha explicado que la adquisición incluye un ferri RoPax para carga y pasajeros, un catamarán de alta velocidad (HSC), todos los permisos de operación correspondientes y la integración de unos 200 empleados. El resto del equipo se integrará en Baleària en el marco de un acuerdo más amplio.

