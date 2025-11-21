Suscríbete a
ABC Premium
Urgente
Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

El comisario europeo de Agricultura rebaja al 10% posible retroceso de PAC y Juanma Moreno pide que proteja el campo andaluz

El presidente lo recibe en el Palacio de San Telmo y se reúnen con asociaciones y cooperativas agroalimentarias en la Mesa de Interlocución Agraria

El agro andaluz, una «potencia exportadora» que necesita agua para seguir creciendo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recibe en San Telmo al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, este viernes en San Telmo
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recibe en San Telmo al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, este viernes en San Telmo manuel olmedo

S. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, ha lanzado este viernes en Sevilla un mensaje optimista sobre el presupuesto de la futura Política Agrícola Común (PAC), de la que ha afirmado que «seguirá siendo una prioridad clave en este marco ... financiero plurianual», para indicar en este sentido que «hemos asegurado por lo menos 300.000 millones para el dinero directo a la gestión agrícola», antes de precisar que «tenemos 386.000 millones para la PAC entera, primer y segundo pilar».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app