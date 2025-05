China impulsa la reindustrialización de Andalucía con proyectos en cinco provincias

La industria andaluza ha seducido a China de tal forma que en apenas un año ha comprometido inversiones por más de 2.500 millones de euros en la región. El último ejemplo es el anuncio de esta misma semana para resucitar la antigua planta de automoción de Santana Motors en Linares, en la que se fabricará vehículos todoterreno. La iniciativa parte de las empresas Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd. (ZZ Nissan) y Anhui Coronet Tech Co y supondrá la creación de 200 puestos de trabajo en un plazo de dos o tres años.

Sólo unos meses antes la multinacional Desay SV, dedicada a la fabricación de sistemas de visualización e interacción inteligentes para automóviles, empezó a realizar los trámites para abrir un nuevo centro de producción en ese mismo parque empresarial. Allí pretende empezar a operar el año que viene con una plantilla de hasta 300 empleados. El pasado 3 de abril la multinacional, con sede en Huizhou, recibió el visto bueno del Ayuntamiento de Linares para empezar a construir las nuevas instalaciones con las que recuperar este tradicional polo de la automoción.

Resulta cuanto menos significativo que la fábrica del mundo esté abriendo delegaciones en Andalucía y que todo este movimiento siga activo en plena guerra arancelaria con Estados Unidos. El primer paso en esta aventura comercial lo dio el grupo asiático Zhenshi Holding Group, con la compra de la planta de Puerto Real de Airbus, la más grande que el consorcio aeronáutico tenía en España y en la que se han fabricado componentes para los modelos A-320 neo, A-350 y el superjumbo A-380, cuya cancelación fue lo que provocó el cierre de este centro.

Zhenshi es una de las 500 mayores empresas privadas de China y ha servido de avanzadilla para el resto. Las negociaciones entre el holding asiático y Airbus comenzaron a finales de 2023 y dieron su fruto en febrero de 2024 cuando se firmó la compraventa por un importe que no ha trascendido.

Un año después de aquello, la compañía ha creado una línea de producción de boninas de fibra de vidrio que ha ha echado a andar. Este material es fundamental para la construcción de cascos de los barcos o palas de los molinos eólicos y se trata de un sector en auge que cada vez tiene mayor demanda. La inversión realizada hasta el momento para la adaptación y el equipamiento del espacio se estima en unos 45 millones de euros, en los que no se incluye el desembolso para adquirir la antigua factoría aeronáutica. Las expectativas de empleo alcanzan los 400 puestos de trabajo cuando la producción alcance el pleno rendimiento.

Todo ello ha generado una oleada de optimismo en la industria de la Bahía de Cádiz que venía arrastrando una crisis de casi dos décadas desde el cierre de la factoría Delphi, donde se fabricaban componentes de automoción, la reducción de encargos en los astilleros de Navantia y, por último, el desmantelamiento del centro de Airbus en Puerto Real.

La llave del hidrógeno verde

Sin embargo, esta no es la apuesta más potente. Ese podio se lo reserva la multinacional Hygreen, que es el principal productor de electrolizadores para hidrógeno verde del mundo y desarrollará su tecnología en las instalaciones de Sevilla de Cox. Ese será el desembarco en el mercado andaluz que aspira a liderar con inversiones anunciadas en el futuro Valle del Hidrógeno de Huelva y en Málaga, donde pretende desarrollar una fábrica con capacidad para producir 5.000 MW de hidrógeno verde que será la mayor de Europa y empleará a más de un millar de trabajadores.

El encargado de anunciar tan ambicioso plan de implantación fue el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la misión comercial que realizó a China el pasado mes de septiembre. «Todo esto supone un paso muy importante en un un sector estratégico para Andalucía, que quiere estar en el mapa en el desarrollo de una tecnología fundamental para el presente y futuro de la comunidad, por cuanto significa en generación de puestos de trabajo y en reindustrialización», dijo el presidente.

Andalucía está ya posicionada entre las tres comunidades autónomas de mayor interés para China, junto con Madrid y Barcelona, un mercado que supera los 1.500 millones de habitantes. A ello se suma que es la tercera que más exporta al país asiático, siendo las principales exportaciones el cobre y el aceite y las importaciones el material eléctrico, muebles, ropa y complementos.

No sólo el presidente andaluz ha organizado misiones al país asiático, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, también ha protagonizado una recientemente al calor de esta efervescencia inversora que domina a este gigante, que es la segunda economía del mundo.