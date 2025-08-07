La cervecera Mahou San Miguel tuvo un impacto de 250 millones en la economía andaluza en 2024

El grupo cervecero Mahou San Miguel tuvo en la economía andaluza un impacto de 255 millones de euros en 2024. El dato lo recoge el estudio 'Impacto socioeconómico de Mahou San Miguel', realizado por la firma Valora Consultores. El informe también señala que la compañía generó 550 empleos directos.

Según este estudio, Andalucía es la segunda comunidad donde más puestos de trabajo se crearon, un 16,7 % del total. En ese escalafón sólo la supera Madrid. Y el impacto fue especialmente relevante en la hostelería, un sector clave para la dinamización de la economía local y un motor de empleo en la región.

Del total de la aportación de la compañía al PIB, 30 millones de euros correspondieron a la hostelería, en el marco de su modelo de valor compartido. Mahou San Miguel también tuvo un efecto económico relevante en el ecosistema de empresas locales, mediante compras a 676 negocios andaluces por valor de 69 millones de euros.

«Andalucía es prioritaria para nosotros, no solo por nuestra histórica vinculación, sino por su papel estratégico en nuestra estructura industrial, logística y comercial», afirma el director general de la Unidad de Negocio España, Miguel Ángel Miguel. «Nuestra estrategia de proximidad no solo permite generar un impacto económico directo y empleo de calidad, también fortalece el ecosistema empresarial autonómico, especialmente en zonas rurales, promoviendo un desarrollo más equilibrado, sostenible y arraigado al territorio», añade.

El grupo cervecero defiende que s la compañía del sector con mayor huella industrial en Andalucía, con tres centros de producción de cerveza ubicados en Málaga, Granada y Córdoba, un manantial de agua mineral natural en Jaén, tres almacenes logísticos en Málaga y un distribuidor propio en Granada.

Esta infraestructura «permite responder con agilidad a las demandas del mercado, generar valor compartido local y consolidarse como un motor de empleo, innovación y sostenibilidad», destaca la firma. La compañía realiza inversiones constantes en todas sus instalaciones industriales andaluzas, dirigidas a garantizar su competitividad futura y óptimo comportamiento ambiental, lo que las sitúa a la vanguardia del sector.

El impacto económico en el conjunto de España, según el mencionado informe se eleva a los 8.529 millones de euros, un 0,5% del PIB, y de los que 204 millones de euros corresponden a la hostelería. En cuanto al empleo, Mahou San Miguel generó 183.575 empleos directos, indirectos y relacionados con su actividad en toda España.

Esta capilaridad le permite generar valor económico y social en comunidades autónomas como la andaluza, afianzando su rol como agente impulsor de empleo, innovación y sostenibilidad.

Más temas:

Cerveza

Mahou

Copas