JB Capital inicia la cobertura de la aceitera Deoleo con la recomendación de 'comprar'

La firma cree que la aceitera es «atractiva» incluso ante el pago de la multa por el conflicto en Italia

Deoleo anuncia medidas para mitigar el impacto de los aranceles de Estados Unidos

Una de las líneas de producción de Deoleo
Una de las líneas de producción de Deoleo

S.E.

JB Capital inicia la cobertura de Deoleo, propietario de marcas como Hojiblanca, Bertolli, Carapelli y Carbonell, donde recomienda 'comprar' acciones de la firma a un precio objetivo de 0,25 euros, lo que supone un potencial de revalorización del 38% sobre el precio ... actual, según el informe realizado por la firma de análisis.

