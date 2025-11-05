Cajamar gana 263 millones hasta septiembre, un 6,9% más

Suscríbete a
El grupo Cajamar obtuvo un beneficio neto de 263 millones de euros entre enero y septiembre, lo que supone un incremento del 6,9%, según se desprende de las cuentas trimestrales que ha publicado este miércoles la entidad. Los ingresos totales (margen bruto) del banco ... en los nueve primeros meses del año fueron de 1.239 millones de euros, un 3,8% más que en el mismo periodo del año anterior. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) fueron de 810 millones, un 12,5% menos.

Descarga la app