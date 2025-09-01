La cadena de supermercados Covirán cerró en agosto ocho aperturas en toda España

Una de las tiendas que se ha inaugurado este mes

La cadena granadina de supermercados Covirán, de origen cooperativo, cerró el mes de agosto con ocho inauguraciones por toda España. A pesar de tratarse de un mes vacacional, la compañía ha realizado aperturas en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Navarra. Con estas nuevas tiendas, que son de tamaño pequeño y mediano, consolidan su apuesta por el comercio de proximidad.

La ampliación de la red de establecimientos ha supuesto la incorporación al equipo de 26 personas y suman una superficie total de 1.480 metros cuadrados de sala de ventas. Fuentes de Covirán explican en un comunicado que «con ello se fortalece el modelo de negocio centrado en la cercanía, la sostenibilidad y el servicio al cliente».

«Covirán continúa evolucionando en el sector de la distribución alimentaria con la implementación de modelos comerciales que refuerzan su competitividad y compromiso con el entorno. De los ocho supermercados inaugurados en agosto, seis operan bajo el modelo Covirán Origen, diseñado para establecimientos de menor tamaño, con una imagen renovada, tecnología eficiente y una clara apuesta por productos comarcales y pequeños productores«, indica la nota.

Este formato promueve un consumo responsable y fortalece el vínculo con las comunidades locales. Los otros dos establecimientos adoptan el modelo Covirán Plus, que combina espacios abiertos, tecnología avanzada y una experiencia de compra moderna sin perder la cercanía emocional con el cliente. Ambos formatos reflejan la capacidad de la cooperativa para adaptarse a distintos perfiles emprendedores y contextos territoriales, manteniendo siempre sus valores de trato humano, fidelización y proximidad.

Esteban Gutiérrez, director general de Covirán, afirma: «Estas ocho nuevas aperturas representan mucho más que crecimiento territorial; son el reflejo de una estrategia firme basada en la sostenibilidad, la cercanía y el compromiso con nuestros socios y clientes. Con modelos como Covirán Origen y Covirán Plus, seguimos adaptándonos a las necesidades reales del mercado, priorizando los productos comarcales, tecnología eficiente y espacios que refuercen el vínculo con las comunidades».

La apuesta de Covirán por un modelo inclusivo y diverso se refleja en los siete nuevos supermercados abiertos en agosto, cinco de ellos gestionados por socios de origen chino, dos de origen pakistaní y bangladeshí. Esta pluralidad fortalece el tejido empresarial local y demuestra la capacidad de la cooperativa para integrar culturas, talentos y visiones emprendedoras.

Covirán es una empresa de distribución alimentaria, compuesta por 2.166 socios detallistas independientes de este sector. En la actualidad, es la primera cooperativa ibérica por número de establecimientos, cerrando el ejercicio 2024 con 2.472 supermercados que operan bajo la enseña Covirán repartidos principalmente por España y Portugal. En 2024, alcanzó 1.846,2 millones de ventas brutas bajo enseña y generó 14.813 puestos de trabajo directos.

