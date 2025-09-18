Suscríbete a
La cadena Hotusa se hace con el hotel Al Andalus, el segundo más grandes de Sevilla

Este alojamiento está dentro del paquete de nueve activos que operaba Silken en España y que ha vendido a la compañía de Amancio López

Andalucía lidera la inversión hotelera en el primer semestre de 2025 por delante de Cataluña y Canarias

Fachada interior del hotel Al Andalus de Sevilla
Fachada interior del hotel Al Andalus de Sevilla
Elena Martos

La compañía Hotusa ha adquirido el hotel Al Andalus, situado junto al estadio Benito Villamarín, dentro de un paquete de nueve activos que hasta ahora eran propiedad del fondo Pygmalion y de CBRE Investment. Este es el segundo alojamiento más grande de la ciudad, ... gestionado hasta ahora por el grupo vasco Silken.

