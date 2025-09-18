La cadena Hotusa se hace con el hotel Al Andalus, el segundo más grandes de Sevilla

La compañía Hotusa ha adquirido el hotel Al Andalus, situado junto al estadio Benito Villamarín, dentro de un paquete de nueve activos que hasta ahora eran propiedad del fondo Pygmalion y de CBRE Investment. Este es el segundo alojamiento más grande de la ciudad, ... gestionado hasta ahora por el grupo vasco Silken.

Con un total 623 habitaciones, es uno de los hoteles más rentables de la cadena porque mantiene un nivel estable de ocupación durante todo el año. La operación, valorada en unos 250 millones de euros, como adelanta este jueves El Economista y ha podido confirmar ABC, convierte a la cadena Eurostar, del grupo Hotusa, en el primer operador hotelero de la capital andaluza por número de plazas. Esta firma gestiona también el hotel Torre Sevilla, de cinco estrellas, situado en el rascacielos de la Cartuja, que es el mayor de todos.

En concreto, el hotel sevillano es el que tiene mayor valor. Su venta ha rondado los 100 millones de euros y ahora pasará a manos de Hotusa que tiene previsto asumir su gestión. Con este nuevo activo, la cadena que preside Amancio López, dispondrá de cuatro alojamientos en la ciudad. Además de Torre Sevilla, explota el Eurostar Guadalquivir, situado en República Argentina, de cuatro estrellas y 133 habitaciones y el Eurostar Sevilla Boutique, también de cuatro estrellas y 40 habituaciones, situado en una casa palacio junto a la Catedral.