La cadena Ascott explotará el hotel y los apartamentos de la playa artificial de Bormujos

El inversor Forty Management firma un acuerdo con el operador de origen asiático para asumir la gestión de los dos modelos de alojamiento

Un grupo inversor promueve una playa con hotel y comercios en el Aljarafe de Sevilla

Recreación del proyecto de Sevilla elaborada por el promotor
Recreación del proyecto de Sevilla elaborada por el promotor
Elena Martos

El grupo inversor que quiere construir una playa artificial con hoteles, villas y apartamentos en Bormujos ha alcanzado un acuerdo con la cadena turística Ascott Limited, filial del conglomerado CapitaLand, que tiene sede en Singapur. La firma de esta alianza la ha adelantado Lucian ... Azoitei, fundador y gestor del fondo de origen rumano Forty Management, a través de su perfil de la red social Linkedin.

