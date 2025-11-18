La cadena Ascott explotará el hotel y los apartamentos de la playa artificial de Bormujos

El grupo inversor que quiere construir una playa artificial con hoteles, villas y apartamentos en Bormujos ha alcanzado un acuerdo con la cadena turística Ascott Limited, filial del conglomerado CapitaLand, que tiene sede en Singapur. La firma de esta alianza la ha adelantado Lucian ... Azoitei, fundador y gestor del fondo de origen rumano Forty Management, a través de su perfil de la red social Linkedin.

Azoitei asegura que «tras una selección internacional firmamos el contrato para explotar el negocio de alojamiento de nuestro desarrollo verde 'Lagoon City Sevilla' con The Ascott Limited«. El ejecutivo lo describe como »un operador de hoteles y residencial que forma parte de uno de los mayores grupos inmobiliarios de Asia, con una cartera de más de 1.000 propiedades en 230 ciudades de 40 países«. Y continúa: »la presencia de Ascott abarca Asia Pacífico, Asia Central, Europa, Oriente Medio, África y Estados Unidos«.

Fue el pasado mes de febrero cuando este fondo de inversión, alimentado por capital suizo, selló un preacuerdo de compra de un suelo de 1,5 hectáreas cercano al club de golf Zaudín para desarrollar una laguna artificial con arena, un paseo marítimo, hoteles, villas turísticas, locales comerciales y de ocio. La inversión, como adelantó ABC, ronda los 100 millones de euros.

El complejo, que se ha bautizado antes si quiera de recibir la autorización como Lagoon City, se ejecutará en alianza con la sociedad Crystal Lagoons, que ha desarrollado la tecnología para la gestión y el mantenimiento de la playa artificial, y cuyo sistema de construcción y mantenimiento está protegido por patentes internacionales. Como recoge el plan maestro del promotor, dispondrá de un hotel de 250 habitaciones y 120 apartamentos.

Al final de su mensaje, el inversor se alegraba de la rapidez con la que se van cumpliendo hitos y recuerda que el pasado febrero fue la presentación del proyecto al Ayuntamiento de Bormujos, en mayo se cerró el plan maestro y en junio recibió la aprobación local para el Plan de Zonificación Turística. El último paso la sido la firma con el operador.

El estado del trámite administrativo

Pero a la playa artificial de Bormujos todavía le queda trámite administrativo antes de que las máquinas empiecen con los movimientos de tierra. La siguiente parada será la aprobación de todos los informes sectoriales que el Consistorio, gobernado por PP y Vox, ha remitido a las distintas administraciones competentes para la redacción del plan especial. En concreto a la Consejería de Sanidad y a Aljarafesa, que ya han dado su visto bueno y en tercer lugar, a la Consejería de Fomento que es la única que queda por dar una respuesta, como confirma a este medio Isabel Madera, la delegada de Urbanismo de Bormujos.

El Ayuntamiento de Bormujos ha recibido ya varios informes positivos para la redacción del plan especial

«A mediados de diciembre tenemos una reunión con ellos para avanzar en el trámite y esperamos que también sea favorable», admite. Una vez obtenido el dictamen positivo, la propuesta se elevará al Pleno municipal. La edil defiende que «es una inversión muy positiva para nuestro municipio y me consta que había otros interesados en albergar este proyecto que nos va a dar un recurso que actualmente no tenemos». También se remite a los planes de la empresa de crear más de 600 empleos durante la construcción y desembolsar 100 millones de euros para convertirlo en realidad.

La alianza del fondo inmobiliario Forty Management y Crystal Lagoons prevé desarrollar lagunas artificiales en el entorno de siete ciudades de Europa (entre ellas Roma, Milán y Toulouse, además de Sevilla), bajo la marca Lagoon City. Estos proyectos representan una inversión de 630 millones de euros. En paralelo a estos proyectos de futuro, en este momento se ha iniciado la tramitación y las obras para para unas iniciativas similares en Bucarest, Budapest, Praga y Varsovia.

Según la web del fondo de inversión, el portafolio actual de Forty Management incluye ocho proyectos de uso mixto Lagoon City y once de lagunas de acceso público en siete países. En estas inversiones se han forjado alianzas con cadenas hoteleras, que han desarrollado conceptos específicos, como Radisson Lagoon y Crest Collection.