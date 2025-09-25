Suscríbete a
empresas

Burro Canaglia entra en liquidación y sale a subasta la marca de sus restaurantes

El incendio mortal en uno de sus locales frenó en seco su expansión, que se apoyaba en el franquiciado

Su crecimiento fue muy acelerado y llegó a contar con una veintena de establecimientos

Un establecimiento de Burro Canaglia en una imagen de archivo
Noelia Ruiz

Noelia Ruiz

El grupo al que pertenecen los restaurantes Burro Canaglia ha entrado en liquidación y la marca de estos establecimientos ha salido a subasta pública. Esto ocurre dos años después del incendio mortal registrado en uno de sus locales en Madrid.

Esta cadena nació en 2017 ... en Sevilla de la mano de un grupo de profesionales con una amplia experiencia en la restauración y experimentó un fuerte crecimiento en sus primeros años de vida con una propuesta de cocina italiana basada en pizzas y pastas.

