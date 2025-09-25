Burro Canaglia entra en liquidación y sale a subasta la marca de sus restaurantes

El grupo al que pertenecen los restaurantes Burro Canaglia ha entrado en liquidación y la marca de estos establecimientos ha salido a subasta pública. Esto ocurre dos años después del incendio mortal registrado en uno de sus locales en Madrid.

Esta cadena nació en 2017 ... en Sevilla de la mano de un grupo de profesionales con una amplia experiencia en la restauración y experimentó un fuerte crecimiento en sus primeros años de vida con una propuesta de cocina italiana basada en pizzas y pastas.

La firma había logrado contratos relevantes con algunos franquiciados para abrir varias decenas de establecimientos en diferentes puntos de España. Sin embargo, esa expansión se frenó en seco tras el trágico incendio que tuvo lugar en uno de sus restaurantes en Madrid.

La subasta de la marca Burro Canaglia, que incluye su explotación en el sector de las franquicias, marketing, publicidad y otros servicios, permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre. Aunque está tasada en 40.000 euros, admite pujas sin precio mínimo. Por el momento, no se ha registrado ninguna oferta por este lote.

El único bien subastado por el grupo es la nomenclatura de la enseña, según explican a ABC fuentes cercanas al proceso. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con la empresa, que entró el año pasado en concurso de acreedores voluntario.

Un grupo que crecía en diferentes puntos de España

Este es el final de un proyecto que logró en muy poco tiempo hacerse un hueco en la restauración. Surgió de la mano de un profesionales con un amplio bagaje en los negocios del sector y tenía como CEO a Jesús Laborda, quien había apostado por este concepto tras pasar por La Mafia como director de operaciones, ser supervisor de área en Burger King o jefe de operaciones en Telepizza.

Con una carta inspirada en la tradición italiana, el concepto era innovador y desenfadado. Sus impulsores creían que había un nicho de mercado sin explotar que permitía actualizar el concepto con una cadena que franquiciara restaurantes con pizzas y pastas

Un establecimiento de Burro Canaglia, una firma que apostó por franquiciar locales con pizzas y pastas abc

Su primer establecimiento se inauguró en el barrio sevillano de Nervión y, pocos años después, contaban ya con una veintena, repartidos por Andalucía, Madrid, Cuenca, Alicante, Bilbao y Santander.

La empresa había firmado 20 aperturas más en el norte de España con QSR North Spain, un multifranquiciado con experiencia de la mano de otras enseñas como Taco Bell o Telepizza. También se encontraba negociando acuerdos en para abrir más restaurantes en Madrid y en la zona de Levante.

El incendio mortal acabó con su expansión

Su objetivo era crecer con un mix de locales propios y franquicias y estaba en plena búsqueda de un masterfranquiciado para dar el salto a Portugal, así como planeaba inaugurar otras enseñas inspiradas en la gastronomía asiática.

Finalmente, el incendio de abril de 2023 marcó un antes y después. La marca, que en buena parte basaba su modelo de negocio en los acuerdos con los franquiciados, no ha podido superar las consecuencias de aquel trágico suceso.