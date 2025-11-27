Borja Vázquez (Scalpers): «Nuestra marca es una forma distinta de entender el estilo de vida»

Borja Vázquez, presidente de Scalpers, ha recogido este jueves el premio Emprendedor del Año que concede la consultora EY para el área de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. Esta es la XXIX edición del galardón que celebra la firma anfitriona, que es una de las ... cuatro más grandes del mundo en prestación de servicios profesionales en una gala celebrada en la capital andaluza.

Con este acto, EY hace un reconocimiento a la trayectoria, innovación y compromiso que han impulsado el crecimiento de la marca. Junto a representantes de la compañía, la gala ha contado con la presencia de personalidades del mundo empresarial e institucional como el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el consejero de Sanidad y Presidencia, AntonioSanz, que han sido los encargados de entregar la estatuilla al ganador junto a Alberto García Valera, socio director de EY en Andalucía y Extremadura.

Al acto han asistido también Amelia Martínez, viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; Juan Bueno, primer teniente alcalde de Sevilla; Adolfo Zunzunegui, socio director de EY Abogados y responsable de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales de EY España; así como Alicia Martínez y Pablo Sanz, socios de EY y responsables del Premio Emprendedor del Año de EY a nivel nacional. Además, participaron varios representantes de las empresas más relevantes del sur de España.

Tras recoger el premio, Borja Vázquez ha agradecido a EY este galardón que «supone un reconocimiento al esfuerzo colectivo de todo el equipo de Scalpers, que ha sabido combinar raíces locales con una ambición global. Desde Sevilla, hemos construido una marca que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y una forma distinta de entender el estilo de vida. Recibir el galardón de EY en una región tan rica en talento emprendedor como Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla es un impulso para seguir creciendo con responsabilidad y visión de futuro».

En palabras de Alberto García Valera, socio director de EY en Andalucía y Extremadura: «Borja Vázquez representa una nueva generación de líderes empresariales que entienden el emprendimiento como una herramienta de transformación. Su trayectoria al frente de Scalpers demuestra que es posible crear valor desde el sur de España, con impacto internacional y con compromiso local. Desde EY, queremos seguir visibilizando ejemplos como el suyo, que inspiran y dinamizan el tejido empresarial de nuestras comunidades«.

Tras recibir el premio, Borja Vázquez, en representación de Scalpers, competirá el próximo 15 de abril en Madrid en la final nacional del Premio Emprendedor del Año de EY 2025, junto a los demás finalistas de las distintas zonas en las que se divide el Premio. Posteriormente, el ganador nacional de esta edición participará en Montecarlo, donde se enfrentará a unos 60 representantes de todo el mundo para alzarse con el Premio Emprendedor del Año mundial de EY.

Una trayectoria de éxito

Scalpers, firma sevillana fundada en 2007 como marca de moda masculina, se ha consolidado como un referente internacional del lifestyle, con una propuesta que hoy abarca moda para hombre, mujer, niño, niña y hogar. Desde su sede central y almacén logístico en Sevilla, y con oficinas en Madrid y Lisboa, la compañía ha crecido hasta contar con más de 350 puntos de venta en siete países (España, Portugal, Francia, México, Chile, Colombia y Emiratos Árabes Unidos) y un equipo global de más de 1.600 personas.

Scalpers mueve 4,5 millones de prendas al año, con un canal online que representa el 24% de las ventas. Su misión es ofrecer moda contemporánea, sofisticada y atemporal, y su visión, convertirse en un referente global que reinterpreta lo clásico con un enfoque moderno y sostenible.

De inspiración estadounidense

El Premio Emprendedor del Año, organizado por EY y patrocinado por Julius Bär, en colaboración con IESE, celebra este año su XXIX edición en España. Iniciativa surgida en Estados Unidos en 1986, el galardón de EY se ha consolidado como referencia en materia de reconocimiento empresarial y emprendimiento a nivel internacional. Cada año, el ganador del Premio Emprendedor del Año de cada país compite en Montecarlo por el Premio Emprendedor del Año Mundial de EY con el resto de los ganadores nacionales de los cerca de 60 países donde se celebra este galardón.

Estos premios pretenden dar el justo respaldo social e institucional a aquellos empresarios emprendedores, promotores y gestores de su propio negocio, que con su acierto y generosidad contribuyen a crear riqueza y empleo en nuestro país.