Beltrán Pérez: «CTA extenderá sus actividades a Iberoamérica y el norte de África»

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) afronta una nueva etapa en la que será clave apoyar el crecimiento de las empresas en proyectos en Iberoamérica y determinados puntos del norte de África.

Además, creará un Observatorio de la Innovación con el objetivo de « ... ser influyente» en la generación de opinión y atraer a expertos de alto nivel. Así lo indica Beltrán Pérez, presidente de CTA, una entidad que cuenta con el respaldo de 185 empresas y Andalucía Trade.

«La IA tendrá un impacto en la economía equivalente al de la revolución industrial», argumenta, a la vez que se muestra convencido deadaptar los tiempos de la administración a los de las empresas y apostar por invertir el orden habitual y realizar colaboración privado-pública.

CTA acaba de conmemorar su 20 aniversario tras promover más de 6.000 proyectos innovadores. Las empresas miembro de su clúster suponen el 3,6% del PIB de España y mantienen casi 300.000 empleos.

—La Corporación Tecnológica de Andalucía ha diseñado una nueva hoja de ruta para 2026-2029. ¿Cuáles son los objetivos de este plan estratégico?

—Queremos ayudar a las Administraciones a acelerar los procesos de innovación de las compañías y, en este sentido, es fundamental adaptar los tiempos a los de las empresas. En segundo lugar, vamos a extender las capacidades de las firmas andaluzas y de la propia fundación al ámbito internacional. Fundamentalmente se hará en Europa, pero también en el ámbito de proyectos multilaterales. Queremos ser influyentes en la generación de opinión en torno a las nuevas tendencias de innovación y las necesidades que tiene la sociedad y vamos a constituir un Observatorio de la Innovación. En cuarto lugar, ampliaremos nuestra base empresarial, con la vista puesta en apoyar a las 'startups' y pymes de base tecnológica.

—CTA es reconocida por liderar proyectos en Europa, ¿está encima de la mesa reforzar su presencia en otras geografías?

—Será prioritario Iberoamérica y, en el medio plazo, el norte de África. No somos los más grandes ni los mejores, pero CTA tiene un modelo único en España. Vamos a extender nuestras actividades para ayudar a que las empresas encuentren en estas geografías nuevos 'partners' para desarrollar sus tecnologías, socios para sus proyectos o, simplemente, otros mercados en los que ampliar su crecimiento. Todo eso acaba volviendo en forma de riqueza, empleo y bienestar a Andalucía.

—¿Qué productos y servicios están demandando desde estas zonas que puedan cubrir las empresas andaluzas?

—Las nuevas formas de edificar, de construir aeronaves o buques, de desarrollar las telecomunicaciones o la industria aeroespacial bajo la filosofía del 'New Space' son materias prácticamente demandadas en todo el mundo. Europa y España tienen mucho que aportar a Iberoamérica y CTA puede ser el gran puente de comunicación entre ambos mundos.

—Las administraciones están impulsando la compra pública innovadora. ¿Qué necesidades se podrán cubrir con este mecanismo?

—En el sector de la salud, va a ser fundamental establecer nuevos productos y servicios si verdaderamente queremos avanzar hacia la sanidad y los hospitales 5.0. También en materia de materiales biotecnológicos y en soluciones tecnológicas para el control del flujo de personas o de tráfico.

—¿Las Administraciones están aprovechando el potencial de la compra pública innovadora o aún no se han subido al carro?

—Este es un gran concepto que todo el mundo entiende en su enunciado, pero que luego tiene una muy difícil aplicación práctica. CTA presta un conocimiento experto para poder potenciarlo. Evidentemente, habría que tender a una simplificación normativa a la hora de propiciar la compra pública. La innovación es una actividad de riesgo y una práctica obligatoria si las empresas quieren sobrevivir en el mercado.

—¿Qué radiografía hace de la financiación alternativa? ¿Está llegando a la pequeña y mediana empresa?

—Hay un gran deseo por parte de los inversores a la hora de apoyar los proyectos tecnológicos. La dificultad es que generalmente suelen ser ajenos a las complejísimas y difíciles claves de los procesos de innovación. Hay una gran oportunidad, no solamente para las 'startups', sino también para los inversores y, por supuesto, para Andalucía.

—¿La colaboración público-privada goza de un buen estado de salud?

—Este era un concepto visionario cuando se fundó CTA y hoy continúa siendo necesario, como marcan los grandes informes Letta y Draghi. Es el momento de dar el paso a la verdadera colaboración privado-pública, donde lo privado tenga la iniciativa y la fuerza social para movilizar a la Administración. De lo contrario, puede ocurrir que el sector público establezca un mecanismo que no sea útil para las empresas. En CTA estamos preparados para liderar los conceptos, las acciones y hacer todo lo posible para que la innovación acabe eclosionando en Andalucía.

—Europa se ha quedado rezagada en la innovación tecnológica en comparación con Estados Unidos y China. ¿Cómo se puede remontar?

—No debe llevarnos a un discurso de pesimismo. Tiene que haber una intención y una actitud común de los países miembros. También debe haber agentes que provoquen esa aceleración en las necesidades de Europa. Existen muchos agentes en institutos públicos y privados. CTA es reconocida en el ámbito andaluz y espero que pronto podamos ayudar también a otros como CDTI a acelerar esos procesos. Debemos adecuar los tiempos de las Administraciones a los de las empresas y también a sus necesidades. Si no afrontamos este camino, Europa se quedará fuera del mercado.

—¿Qué hito destacaría de los 20 años de trayectoria de CTA?

—35.000 puestos de trabajo cualificados en Andalucía.