Suscríbete a
ABC Premium

entrevista

Beltrán Pérez: «CTA extenderá sus actividades a Iberoamérica y el norte de África»

Creará un Observatorio de la Innovación y busca ampliar su base de empresas

LLYC ficha a Beltrán Pérez como senior advisor en Andalucía

El presidente de CTA, Beltrán Pérez, posa en las instalaciones de la Corporación.
El presidente de CTA, Beltrán Pérez, posa en las instalaciones de la Corporación. juan flores
Noelia Ruiz

Noelia Ruiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) afronta una nueva etapa en la que será clave apoyar el crecimiento de las empresas en proyectos en Iberoamérica y determinados puntos del norte de África.

Además, creará un Observatorio de la Innovación con el objetivo de « ... ser influyente» en la generación de opinión y atraer a expertos de alto nivel. Así lo indica Beltrán Pérez, presidente de CTA, una entidad que cuenta con el respaldo de 185 empresas y Andalucía Trade.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app