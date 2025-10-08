Azvi se hace con un contrato de 590 millones para construir otro ferrocarril en México

La andaluza Azvi se ha hecho con un megacontrato de 590 millones de euros para construir el último tramo del ferrocarril interurbano de México que une Saltillo con Nuevo Laredo, situado al norte del país. La compañía ha concurrido en consorcio con su filial Constructores ... Urales junto a Recal Estructuras y el socio local Gami Ingeniería e Instalaciones, perteneciente al grupo Indi. Con ellos se adjudica otro proyecto de calado tras la ejecución del tren Maya que inició en 2014 y cuyas obras terminaron a finales del año pasado.

Esta nueva línea tiene una longitud completa de 1.200 kilómetros, de los que Azvi asumirá los últimos 136,48. Esa distancia es la que separa la zona de Arroyo El Sauz de Nuevo Laredo donde concluye el recorrido. Este es uno de los puntos de enlace ferroviario de conexión con Estados Unidos, lo que supone un importante reto. El proyecto forma parte del plan del Ejecutivo mexicano para mejorar la conexión por la zona norte, donde hay más necesidades. El corredor admite líneas de alta velocidad que pueden llegar hasta los 200 kilómetros por hora y dispondrá de unas diez estaciones.

Según recoge el contrato, la ejecución de la obra seguirá un esquema de 'fast track' o gestión continua, que consiste en permitir el inicio de los trabajos de construcción a medida que se vayan finalizando secciones, sin necesidad de esperar a la terminación íntegra del proyecto. De esta manera, los trabajos podrán iniciarse en aquellas partes que ya cuenten con su proyecto ejecutivo correspondiente.

Cliente habitual

El gobierno mexicano se ha convertido en un cliente habitual de Azvi tras la adjudicación de proyectos como los tramos 3 y 5 del mencionado tren Maya, la línea México-Toluca y otras infraestructuras como las autopistas de La Pitahaya y Morelia y el paquete de carreteras de Michoacán. Todos ellos forman parte de portfolio de la firma que preside Manuel Contreras.

Fue a las 18:00 del lunes (hora de México) cuando la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario anunció el fallo, al que ha tenido acceso ABC y en el que aseguraba el contrato a la UTE de la constructora sevillana. Este órgano, dependiente de la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes, se lo ha adjudicado por un montante de 12.700 millones de pesos, que son al cambio algo más de 590 millones de euros.

Tendrá un plazo de casi tres años para concluir el trazado que tiene una longitud de 136 kilómetros

La pugna por el último contrato de este nuevo proyecto ferroviario ha sido intensa, pues la mayor parte del paquete se ha quedado en manos de FCC y el Grupo Carso, propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim. Este consorcio ha acaparado lotes por valor de 1.500 millones de euros en los últimos meses y empezó a trabajar sobre el terreno el pasado 30 de septiembre. La UTE de Azvi tendrá que esperar sólo unos días más hasta formalizar el trámite. Según el documento administrativo, el inicio de los trabajos será el próximo lunes cuando comienza la cuenta atrás para un plazo de ejecución de 2,8 años (1.054 días naturales).

La presidenta Claudia Sheinbaum ha bautizado esta línea como el Tren del Golfo de México, en clara provocación por la orden ejecutiva anunciada por Donald Trump el pasado enero para cambiar su denominación geográfica por Golfo de América. Este es uno de los mayores contratos que ha conseguido este año la constructora andaluza.

Este es uno de los mayores contratos que ha conseguido este año la constructora andaluza. El pasado agosto la compañía anunció que también se haría cargo del diseño y la construcción del tranvía de Uppsala, la cuarta mayor ciudad de Suecia por 450 millones de euros. En ese proyecto como en el tren mexicano, Azvi estará presente en todas las fases.

La compañía alcanzó el año pasado por primera vez los 1.000 millones de euros de facturación, entrando en el reducido club de las empresas andaluzas mil millonarias. La firma consolidó así la posición preferente en el desarrollo de infraestructuras a nivel internacional. Esta cifra de negocio supone un crecimiento del 10% con respecto a 2023 y marca un récord histórico.

Otro de los hitos cumplidos fue la consolidación de la presencia de la compañía en Estados Unido, donde adquirió dos constructoras. Fue en 2019 cuando Azvi decidió crecer en el mercado estadounidense de forma inorgánica, para lo cual salió de compras por California y Texas buscando empresas de tamaño mediano.