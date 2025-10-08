Suscríbete a
Azvi se hace con un contrato de 590 millones para construir otro ferrocarril en México

La compañía vuelve al país azteca con otro encargo millonario diez años después del proyecto del tren Maya

Azvi gana un contrato de 450 millones para construir el tranvía de la cuarta mayor ciudad de Suecia

El presidente del grupo Azvi, Manuel Contreras
El presidente del grupo Azvi, Manuel Contreras
Elena Martos

Elena Martos

La andaluza Azvi se ha hecho con un megacontrato de 590 millones de euros para construir el último tramo del ferrocarril interurbano de México que une Saltillo con Nuevo Laredo, situado al norte del país. La compañía ha concurrido en consorcio con su filial Constructores ... Urales junto a Recal Estructuras y el socio local Gami Ingeniería e Instalaciones, perteneciente al grupo Indi. Con ellos se adjudica otro proyecto de calado tras la ejecución del tren Maya que inició en 2014 y cuyas obras terminaron a finales del año pasado.

