Así es la portada de la Feria de Abril de Sevilla 2026

Ayesa supervisará la construcción de la nueva sede de Frontex, la institución que vigila las fronteras de la UE

El contrato de 9,5 millones de euros se desarrollará en Polonia, donde la multinacional sevillana tiene una delegación

Ayesa entra en el megaproyecto de la nueva red de hidrógeno que llevará el gas verde por España

ABC Andalucía

La multinacional sevillana Ayesa se ha adjudicado un contrato en Polonia que refuerza su posicionamiento dentro del ámbito institucional europeo. Frontex, la institución encargada de vigilar las fronteras de la Unión Europea, ha otorgado a Ayesa Polska un contrato de 9,5 millones de ... euros para supervisar el diseño, la construcción y la puesta en marcha de su nueva sede permanente en Varsovia.

