Ayesa se sube al tren y se adjudica contratos de ingeniería en el eje Sevilla-Huelva y en la red de México

Ayesa quiere subir al tren de la alta velocidad a su división de ingeniería. Esta multinacional acaba de adjudicarse dos contratos ferroviarios emblemáticos en el sur de España y México.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de ADIF, le ha adjudicado ... la redacción del proyecto básico y de construcción de un tramo entre Sevilla y Huelva. Con un importe de 6,62 millones, la firma realizará este proyecto en UTE con Ines Ingenieros Consultores.

«Supone un importante hito estratégico para la división de ferrocarriles y consolida el compromiso de la compañía con el desarrollo de infraestructuras sostenibles e inteligentes que impulsan la cohesión territorial y la movilidad del futuro», han valorado Eduardo Laureano, responsable de la División de Ferrocarriles y Francisco J. Valencia, encargado del proyecto.

Esta adjudicación forma parte de un conjunto de cinco contratos valorados en 31,4 millones de euros y supone la primera fase de una inversión global superior a los 1.600 millones de euros destinada a conectar Huelva con la red nacional de alta velocidad. La futura línea permitirá reducir el tiempo de viaje entre ambas ciudades a tan solo 25 minutos, frente a la hora y media actual.

El proyecto realizado por Ayesa incorporará tecnología avanzada e innovación digital, incluyendo el uso de metodología BIM, entornos colaborativos CDE con Autodesk Construction Cloud, bases de datos georreferenciadas y drones para la captura de datos en zonas de difícil acceso, como los viaductos sobre ríos o autopistas.

Entre los elementos más destacados en el tramo en el que trabajará se encuentran dos grandes viaductos, uno sobre el Guadalquivir, de 1.070 metros de longitud; y otro sobre la barriada de Santa Cruz en Camas, de 1.484 metros. Además, este tramo contempla un tercer viaducto de 297 metros sobre el tapón del Guadalquivir, seis viaductos menores en el nudo de Majarabique, cinco pasos inferiores y dos pasos superiores.

Supervisión de obras y diseño en México

La firma se va a ocupar también de la supervisión de dos tramos pertenecientes a la nueva red ferroviaria nacional de transporte de pasajeros de México. En concreto, participa en dos proyectos en UTE con la empresa Cal y Mayor Asociados.

El primero corresponde a un tramo del tren Querétaro–Irapuato, de 30,3 kilómetros, con un valor de ocho millones de euros y un plazo de ejecución de 27 meses. El segundo contrato abarca un tramo de 111 kilómetros del tren Saltillo–Nuevo Laredo, con un importe de 10,6 millones de euros y un plazo de 34 meses.

Las obras incluyen la construcción de viaductos, túneles, pasos vehiculares y drenajes. En ambos contratos, el consorcio será responsable de la supervisión, control y seguimiento de la construcción y el diseño, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, normativos, ambientales y de seguridad del proyecto.

Otros contratos en el sector ferroviario

Ayesa cuenta con experiencia previa en proyectos de referencia como son: línea de Alta Velocidad Madrid–Barcelona–Frontera Francesa (tramos Llinars–Riells y subtramo XII-B), línea de Alta Velocidad Bobadilla – Granada (tramo Nudo de Bobadilla) y línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa (subtramo Talavera de la reina-Calera del tramo Madrid – Oropesa).