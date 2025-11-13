Suscríbete a
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

Ayesa se sube al tren y se adjudica contratos de ingeniería en el eje Sevilla-Huelva y en la red de México

Apuesta en ambos por ir en UTE con otras firmas

Ayesa nombra a Víctor Fernández, CEO de Emergya, director del área de IA y data

Recreación del tramo en el que trabaja
Noelia Ruiz

Ayesa quiere subir al tren de la alta velocidad a su división de ingeniería. Esta multinacional acaba de adjudicarse dos contratos ferroviarios emblemáticos en el sur de España y México.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de ADIF, le ha adjudicado ... la redacción del proyecto básico y de construcción de un tramo entre Sevilla y Huelva. Con un importe de 6,62 millones, la firma realizará este proyecto en UTE con Ines Ingenieros Consultores.

