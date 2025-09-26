Ayesa encabeza el ranking de proveedores de servicios TI en España

Ayesa se consolida como el mejor proveedor de servicios tecnológicos de los últimos años en el mercado español. Este año además logra alcanzar los 89 puntos de satisfacción global, la puntuación más alta registrada por ningún proveedor en todos los años anteriores.

En concreto, se sitúa en el 'Top 5' de todas las tipologías de servicios analizadas, según el 'Estudio sobre Sourcing de Servicios de TI' elaborado por las consultoras Eraneos y Whitelane Research, con las opiniones proporcionadas por más de 300 clientes del sector público y privado, le vuelven a situar en lo más alto de su ranking.

Desde que ambas firman empezaran a publicar este informe independiente en 2014, Ayesa siempre se ha mantenido en los puestos de cabeza, liderándolo 8 de las 12 ediciones.

El estudio, que ha incluido el análisis a los 34 principales proveedores que dan servicios de TI en España (se analizan más, pero los que no llegan a ocho evaluaciones de contratos no se añaden) sitúa a Ayesa como líder indiscutible en ámbitos como la 'Entrega de Servicios' «en plazo, calidad y conocimientos técnicos»; o en 'Gestión de Cuentas' «destacando sus equipos de calidad y competentes». También ocupa la primera posición en Servicios de Seguridad y en Servicios de redes y conectividad.

