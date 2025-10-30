Suscríbete a
La Audiencia Nacional archiva definitivamente la última causa de Felipe Benjumea por Abengoa

Confirma el auto del juez de instrucción del pasado 31 de julio y deja libre de culpa al empresario sevillano

La Audiencia Nacional decide otra vez el futuro judicial de Felipe Benjumea por las cuentas de Abengoa

Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa
Elena Martos

La Audiencia Nacional ha archivado la última causa que Felipe Benjumea tenía pendiente con la justicia española por la gestión de Abengoa. La sala de lo Penal de la sección cuarta ha desestimado el recurso de apelación que había interpuesto la Plataforma de ... Perjudicados por Abengoa tras el sobreseimiento provisional dictado el pasado verano. Este colectivo de inversores demandaron al expresidente de la multinacional sevillana, a su consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega y al equipo de la consultora que auditó las cuentas al considerar que éstas se habían falseado.

