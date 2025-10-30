La Audiencia Nacional archiva definitivamente la última causa de Felipe Benjumea por Abengoa

La Audiencia Nacional ha archivado la última causa que Felipe Benjumea tenía pendiente con la justicia española por la gestión de Abengoa. La sala de lo Penal de la sección cuarta ha desestimado el recurso de apelación que había interpuesto la Plataforma de ... Perjudicados por Abengoa tras el sobreseimiento provisional dictado el pasado verano. Este colectivo de inversores demandaron al expresidente de la multinacional sevillana, a su consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega y al equipo de la consultora que auditó las cuentas al considerar que éstas se habían falseado.

Fue el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Ismael Moreno, el que ya ordenó el pasado 31 de julio el archivo provisional y ahora la sala formada por tres magistrados, de los que Juan Francisco Martel ha ejercido como ponente, ha ratificado lo que recogía el fallo anterior y es «el rechazo al planteamiento incriminatorio de la parte recurrente y las partes a ella adheridas ante los contundentes dictámenes de aquellos peritos acerca de que las cuentas de Abengoa reflejaban la exactitud e imagen fiel de la sociedad mercantil sin que pueda apreciarse ningún delito de falseamiento, de modo que las cuentas reflejan la exactitud y la imagen fiel del grupo de empresas«, señala el auto, al que ha tenido acceso ABC.

La causa se remonta a marzo de 2016 cuando se formuló la querella por parte de la mencionada plataforma de afectados, que eran titulares de obligaciones/bonos de la sociedad por un valor de casi dos millones de euros. En su acusación, los querellantes advertían de un falseamiento de las cuentas y de falsedad en las inversiones en los mercados, pues se trataba de una cotizada que en aquel momento tenía más de 50.000 accionistas.

La plataforma aportó un informe de la auditora KPMG en el que se reforzaba esta teoría asegurando que «se ha impedido a los accionistas disponer de la información necesaria sobre la verdadera situación financiera del grupo, lo que les ha ocasionado un perjuicio económico por el deterioro de valor de las acciones de la sociedad».

El juez Moreno recordó que durante la instrucción de la causa, los querellantes extendieron la acusación a los consejeros y miembros de su comisión de auditoría, a cargo de Deloitte. Durante la instrucción se aportaron numerosos informes periciales de todas las partes, llevando al juez a nombrar a los peritos independientes con el fin de elaborar un documento definitivo sobre determinadas cuestiones para comprobar si realmente hubo delito.

Estos nuevos expertos empezaron a trabajar en febrero de 2022, analizando las cuentas de la multinacional y de algunas de sus filiales como Abengoa bioenergía SA y Abengoa Solar entre los ejercicios 2015 y 2016. Tras este estudio, los peritos concluyeron que «las pérdidas de 6.036 millones de euros que se cargaron como resultado del deterioro en los estados financieros consolidados del Grupo Abengoa en 2016 resultaron de la valoración a precios de venta». «Los sucesivos planes de viabilidad, junto al plan de reestructuración financiera acordado con los acreedores y homologado por el Juzgado de los Mercantil número 2 de Sevilla determinaron la decisión de parar las actividades en los segmentos de concesiones y producción industrial por falta de financiación de los proyectos», continúan las conclusiones.

Al final reconoce que «no se han encontrado evidencias de que hubiera deterioros anteriores por parte de los administradores y no se contabilizaran con anterioridad». También desmontaron los peritos independientes la acusación de que hubiera ajustes en las aportaciones de fondos internos, pues los directivos habían anunciado que no necesitaban fondos externos y luego recurrieron a una ampliación de capital. Pero ese movimiento lo atribuyen a que carecían de la capacidad crediticia frente a los bancos«.

Este trabajo es el que ha tenido en cuenta la sala para argumentar su veredicto que ha tardado tres días en redactar. Entre sus conclusiones consideran que «no se han encontrado evidencias de que se detectaran deterioros de la actividad y no se contabilizaran» y que el momento económico también justifica el naufragio de esta compañía por la dificultad para acceder a fuentes de financiación.

Esta era la última causa que tenía abierta con la justicia española, aún queda otra demanda en Estados Unidos

La decisión de la sala deja libre de culpa a Benjumea confirmando el auto del pasado 31 de julio y dando así por concluida la última causa que había contra el empresario sevillano en España. No así en Estados Unidos, donde un Tribunal de Apelaciones ha reactivado una demanda colectiva, desestimada en primera instancia en 2022, que presentó otro grupo de inversores que adquirieron allí acciones de la compañía.

De hecho, como menciona el nuevo auto, lo recurrentes han hecho mención a este caso que se dirime en el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Segundo Circuito, aunque finalmente no ha sido tenido en cuenta «por carecer de eficacia probatoria».

La mencionada demanda interpuesta en Norteamérica fue presentada por los inversores que compraron acciones depositadas en EE. UU. de Abengoa entre el 17 de octubre de 2013 y el 2 de agosto de 2015, el día antes de que la compañía solicitara una ampliación de capital. Su valor de mercado cayó unos 8.100 millones de dólares en los dos días siguientes. El motivo fue el mismo que el que esgrime la plataforma española, un posible fraude en las cuentas. Esta última causa ha iniciado el recorrido al otro lado del Atlántico.