Atos duplicará la plantilla en Sevilla en dos años y alcanzará los 500 empleos

La oficina andaluza es referente en calidad de software y forma parte del equipo que ofrece el soporte tecnológico de las olimpiadas y de la UEFA

Boom de consultoras tecnológicas en Sevilla, con récord de contrataciones

José Manuel Rodríguez y Carmen Bustillo junto al nuevo centro de ciberseguridad de Atos
José Manuel Rodríguez y Carmen Bustillo junto al nuevo centro de ciberseguridad de Atos maría guerra
Elena Martos

Elena Martos

La multinacional tecnológica Atos volvió a poner a prueba su capacidad el pasado martes en el partido que disputaron España y Turquía en el estadio de la Cartuja. Desde la gestión de entradas a la información sobre las jugadas, el marcador y, especialmente, la ciberseguridad. ... En un evento de este nivel se pueden recibir millares de ataques en muy pocas horas y es una auténtica proeza técnica que ninguno llegue a impactar. Una parte de esa labor eso se gestionó desde las instalaciones de Sevilla, donde la compañía acaba de inaugurar su Centro de Operaciones de Ciberseguridad número 18 en todo el mundo.

