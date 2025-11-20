Atos duplicará la plantilla en Sevilla en dos años y alcanzará los 500 empleos

La multinacional tecnológica Atos volvió a poner a prueba su capacidad el pasado martes en el partido que disputaron España y Turquía en el estadio de la Cartuja. Desde la gestión de entradas a la información sobre las jugadas, el marcador y, especialmente, la ciberseguridad. ... En un evento de este nivel se pueden recibir millares de ataques en muy pocas horas y es una auténtica proeza técnica que ninguno llegue a impactar. Una parte de esa labor eso se gestionó desde las instalaciones de Sevilla, donde la compañía acaba de inaugurar su Centro de Operaciones de Ciberseguridad número 18 en todo el mundo.

El proyecto da alas a la división andaluza, que es un referente europeo en calidad de software, y le permitirá duplicar la plantilla en cuestión de dos años. Ese es el objetivo a corto plazo cuando el equipo pasará de 250 a 500 empleos. La precisión con la que se trabaja durante estos eventos deportivos es máxima, como reconocen Carmen Bustillo, directora de Desarrollo y Soporte de Proyectos Internacionales, y José Manuel Rodríguez director de Atos en Canarias y Andalucía. Ambos explican a ABC que «es un centro que funciona 24 horas los siete días de la semana, obviamente vamos a necesitar más personal».

El perfil que buscan es el de jóvenes con titulaciones técnicas, ya sean ingenieros o graduados en FP y para ello han establecido acuerdos con institutos y universidades como la de Jaén donde dicen encontrar «una buena cantera». «En este negocio hay una enorme rotación porque la demanda de las empresas es muy alta. Nosotros optamos por formarlos desde el inicio y la prioridad no son los profesionales con alta cualificación, sino los que muestran una buena actitud y son flexibles a los cambios. En esta industria, si no lo eres flexible estás perdido porque todo cambia a gran velocidad», reconoce Carmen Bustillo.

Entre los clientes de Atos está la Uefa y el Comité Olímpico Internacional al que da soporte tecnológico para las olimpiadas

Desde que se incorporan al equipo empiezan a participar, junto al resto de delegaciones de España, en todos los proyectos, que van desde el soporte tecnológico a empresas farmacéuticas, industriales o agroalimentarias hasta administraciones públicas. Entre estos clientes están Inditex, Ferrovial, Siemens, Correos y varios ayuntamientos. Aunque la cartera más vistosa es la de las instituciones deportivas como la Uefa, de la que Atos es 'partner tecnológico'. También del Comité Olímpico Internacional en la organización de las olimpiadas. Desde Sídney 2000, Bustillo ha participado todas desde distintos puestos y atesora una antorcha olímpica que se exhibe en las oficinas de Sevilla.

El intenso trabajo de unas olimpiadas

Durante un evento así se pueden recibir más de 5.000 billones de ataques, pero el escudo de seguridad es cada vez más robusto. «El tiempo de preparación de unas olimpiadas puede durar tres años y unas 250.000 horas de pruebas en todas las oficinas de la compañía para que todo salga perfectamente«, explica. Los técnicos de la multinacional exhiben el pin de cada uno de los juegos en los que participan como si fuera una medalla olímpica. A todo el soporte tecnológico hay que sumar también la acción de los piratas informáticos de todo el mundo. "En esos 21 días que duran unas olimpiadas, la ciudad que las acoge se convierte en una smart city, es un despliegue asombroso«, indica. Y una parte de ese trabajo se gestiona desde Sevilla. Ahora con el nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad esa labor se intensificará.

«Si no sabes para qué te va a valer la IA es que no te va a valer para nada. Antes de implantarla tienes que tenerlo claro»

La relación de Atos con Andalucía dura ya 23 años. Comenzó con una oficina en Tomares para ofrecer servicios de telecomunicaciones y en 2010 realizó el traslado a la capital, en las instalaciones que ocupan actualmente a escasos metros de la estación de Santa Justa y del aeropuerto de San Pablo. Muchos de los clientes son extranjeros por eso es fundamental la ubicación «y es también la razón por la que no estamos en la Cartuja», aclara el director territorial.

Sobre la penetración de la inteligencia artificial en todos los procesos y la adaptación de las empresas, coinciden en que «se está haciendo de una manera natural, aunque todavía queda mucho camino por recorrer». José Manuel Rodríguez. La mayor demanda que tienen de los clientes es de IA generativa y lo describe como «una auténtica revolución», aunque también reconoce que «hay mucho desconocimiento».

«Antes de invertir hay que preguntarse para qué quiero la IA y en qué va a ayudar a mi negocio, porque si no sabes en qué te puede servir es que no te va a servir para nada», señala Rodríguez. Y está convencido de que «son herramientas que no van a sustituir a nadie. El factor humano estará con nosotros muchísimo tiempo«. Pero todavía tiene que cambiar la conciencia.

Sobre la velocidad a la que sucede esta transformación, el director de Atos en Andalucía señala que «por primera vez vemos que las administraciones públicas van por delante. La Junta ha puesto herramientas de este tipo al servicio de los ciudadanos para gestiones administrativas y acaba de abrir un Centro de Inteligencias Artificial Aplicada en Granada». «Creo que se ha dado cuenta de todo lo que puede aportar como gestor, tanto a la ciudadanía como a las empresas».