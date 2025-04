El atestado clave del caso Aznalcóllar se apoyó en tesis de la empresa denunciante

El juicio por el supuesto amaño en la adjudicación de derechos de la explotación de la mina de Aznalcóllar llegará a su ecuador el próximo lunes tras el descanso por la Semana Santa. Las sesiones concluyeron con una de las declaraciones más esperadas, la del ... inspector que estuvo al frente de la investigación iniciada hace diez años, cuyo atestado concluía que pudo haber claros indicios de trato de favor a la agrupación empresarial México-Minorbis en perjuicio de Emerita, que llevó el asunto a los tribunales.

En su declaración, el agente ya jubilado negó primero que utilizada documentación procedente de Emerita y después apuntó justo el extremo contrario, además de que le faltó incluir la bibliografía que consultó y especificar los peritos y expertos externos a los que recurrió durante el trabajo de investigación.Tras una bronca sesión, este testigo dijo que «la aporta exclusivamente la Dirección General de Minas».

Después, a preguntas de José María González (letrado de María José Asencio, exdirectora de Minas, que «a los denunciantes se les llama en reiteradas ocasiones para que aporten declaraciones y todo aquello que contribuya al esclarecimiento de los hechos. En ese marco es donde aparece esta documentación y alguna otra (...) Yo llamo a los denunciantes muchísimas veces y les pido que me expliquen determinadas cuestiones y me aportan una serie de documentos y yo los aporto. Eso lo aportan los denunciantes, no lo saco yo del baúl de los recuerdos».

Ante las contradicciones del expolicía, los abogados defensores de los 16 investigados en el caso, entre los que hay una decena de funcionarios de la Junta de Andalucía, empresarios y altos cargos del anterior gobierno socialista, pusieron de manifiesto lo «inusual» de que se incluyan en el atestado las tesis del denunciante sin aclararlo. Así, señalaron las contradicciones del inspector que dijo en un principio no haber recibido ninguna documentación de Emerita y reconoció posteriormente que sí incluyó sus conclusiones recabadas en las «entrevistas y declaraciones que hicieron en sede policial».

Cabe recordar que esta vista oral se ha celebrado una década después de que se iniciara una larga instrucción y de dos intentos de archivo que fueron anulados por la Sección Séptima de la Audiencia, de la que es titular Mercedes Alaya.

El detonante de este proceso fue una denuncia de la empresa Emerita-Forbes Manhattan, que aspiraba a explotar esta mina y quedó excluida. Acusó a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, alegando entre otros aspectos que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis, adjudicataria final de los derechos de explotación.

La Fiscalía de Sevilla ha descartado la existencia de irregularidades en el encargo autonómico de la gestión de la mina de Aznalcóllar. El sumario está compuesto por 31 tomos que suman un total de 14.221 páginas, tres cajas de archivador, tres baúles de madera y un disco duro de dos terabytes de capacidad.

El juicio comenzó el pasado 3 de marzo y llegará hasta el mes de julio. En la lista de los testigos llamados a comparecer se encuentran el ex consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía por el PSOE José Sánchez Maldonado; la que fuera delegada territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, Aurora Cosano, también del PSOE; y el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez. Por la sala judicial han pasado ya, además de los funcionarios encausados, los empresarios Mario e Isidro López Magdaleno, responsables del grupo Magtel, quienes negaron el trato de favor y lamentaron el daño que esta causa está haciendo a su compañía..