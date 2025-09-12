Andersen crece en Málaga con la incorporación del despacho MTA Legal

Andersen Iberia ha integrado en su estructura al despacho malagueño MTA Legal. La organización que lidera José Vicente Morote incorpora en su oficina de Málaga a un equipo de 16 profesionales especializados en las prácticas de Mercantil, Fiscal y Procesal. Entre ellos se encuentra ... Emilio Martínez, socio fundador de MTA Legal, que se une en calidad de nuevo socio de la firma. Con esta integración, la oficina de Andersen en la capital de la Costa del Sol se acerca a los 60 profesionales y alcanza los seis millones de euros de facturación.

MTA Legal es uno de los despachos multidisciplinares de referencia en Málaga. Enfocado a la abogacía de los negocios, cuenta con una importante cartera de clientes conformada por grandes y medianas empresas de la ciudad y la provincia. Fundada en 2002, la firma cuenta con equipos altamente especializados y con experiencia en algunos de los principales despachos nacionales e internacionales presentes en España.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, Emilio Martínez tiene más de 20 años de experiencia en los ámbitos mercantil y fiscal, principalmente. Completa su formación con el Curso Superior en Asesoría Fiscal de Empresas de ESIC, el Programa Avanzado Corporate Legal de IE Law School y los títulos de Experto en Derecho Concursal y Mercantil de la Universidad Internacional de Andalucía, entre otros. Además, pertenece a los consejos de administración de diversas empresas.

La de MTA Legal es la cuarta gran integración que Andersen lleva a cabo en Málaga desde la apertura de su oficina, en enero de 2023, tras las de la de boutique fiscalista AFFASA (2023), la boutique penalista Apalategui Abogados, y la de la boutique especializada en derecho mercantil y societario Salvia Abogados (estas dos últimas, en 2024).

José Vicente Morote, socio director de Andersen Iberia, señala que «la integración en nuestra organización de un despacho de tanta calidad, especialización y conocimiento del tejido empresarial malagueño como MTA Legal nos acerca al objetivo de ser la firma líder en Málaga. Sin embargo, no nos conformamos y queremos seguir reforzando nuestros equipos para poder ofrecer a nuestros clientes el mejor asesoramiento en sus asuntos y operaciones». El abogado considera, además que «con Emilio Martínez su equipo Andersen encontrará la mejor plataforma para satisfacer las cada vez más complejas demandas de los clientes, así como un formidable espacio de crecimiento para el extraordinario talento que conforma MTA Legal».

José Miguel Soriano, socio de Andersen y director de su oficina en Málaga, por su parte, explica que la incorporación de MTA Legal es un paso más en la estrategia del despacho en la ciudad y la región, «que se sustenta en tres puntos: contar con Socios o profesionales de máximo nivel en todas las áreas del derecho de los negocios; apostar por la máxima especialización en cada una de las prácticas, y que nuestros equipos sean malagueños o conozcan profundamente el entorno, le idiosincrasia y el tejido empresarial de la zona».

Finalmente, Emilio Martínez, nuevo socio de Andersen, subraya «la ilusión con la que todo el equipo de MTA Legal se incorpora a un proyecto del dinamismo y la ambición del de Andersen». Y detalla que los motivos de la unión son, «en primer lugar, contar con una estructura más amplia y robusta con la que responder con toda la solvencia a las necesidades de nuestros clientes, cuya complejidad es cada vez mayor. Y, en segundo término, ofrecer al talento una carrera más completa, estructurada y con enfoque internacional, y la posibilidad de participar en asuntos y operaciones de la máxima sofisticación».

Tras esta integración, Andersen Málaga, alcanza los siete Socios. Además de José Miguel Soriano (Procesal), y Emilio Martínez, son: Alfonso Casado y Álvaro Gutiérrez (Fiscal); Rafael Perea (Mercantil / M&A); Rocío Vivo (Laboral) y Jorge de Gorría (Inmobiliario).

Andersen Iberia es un despacho de abogados multidisciplinar, enfocado a los servicios jurídicos de alto valor añadido, con capacidad de prestar asesoramiento en todas las áreas del Derecho de los negocios. En España, dispone de sedes en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Bilbao, y en Portugal, en Lisboa y Oporto. En la actualidad, Andersen Iberia cuenta con una plantilla compuesta por más de 600 profesionales, de los cuales, más de 400 son abogados.