despachos de abogados

Andersen crece en Málaga con la incorporación del despacho MTA Legal

Con esta integración el equipo del bufete crece hasta los 60 profesionales y una facturación de seis millones en la capital de la Costa del Sol

Martínez-Echevarría y Montero Aramburu Gómez-Villares & Atencia copan el ranking andaluz de bufetes 2024

José Miguel Soriano, Emilio Martínez y José Vicente Morote
S. E.

Andersen Iberia ha integrado en su estructura al despacho malagueño MTA Legal. La organización que lidera José Vicente Morote incorpora en su oficina de Málaga a un equipo de 16 profesionales especializados en las prácticas de Mercantil, Fiscal y Procesal. Entre ellos se encuentra ... Emilio Martínez, socio fundador de MTA Legal, que se une en calidad de nuevo socio de la firma. Con esta integración, la oficina de Andersen en la capital de la Costa del Sol se acerca a los 60 profesionales y alcanza los seis millones de euros de facturación.

