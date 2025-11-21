Suscríbete a
Las andaluzas Andrea Benítez y Camila Rodrigues, finalistas en la novena edición de GIRA Mujeres

Sus respectivos proyectos en la categoría 'Tengo un negocio' han sido elegidos entre los más de 450 de esta edición

Atendiendo a los desafíos que enfrentan las mujeres emprendedoras en España, GIRA Mujeres ofrece formación y acompañamiento individualizado

En esta edición han participado más de 880 mujeres provenientes de 268 pueblos y153 ciudades, que han recibido más de 14.000 horas de formación

Las andaluzas Andrea Benítez, con su proyecto LEFANCE; y Camila Rodrigues, con su proyecto EONSEA, han resultado finalistas de la IX Edición de GIRA Mujeres, el programa de formación y capacitación para el emprendimiento de Coca-Cola. Ambas han sido elegidas como ... dos de las diez finalistas de esta edición entre más de 450 proyectos presentados a nivel nacional.

